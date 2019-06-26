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Çiftçi, “ Sanayicilerimizle kentimize değer katacağız”

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sanayicilerle istişare ve işbirliği yaparak, Çayırova’ya değer katacaklarını söyledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:29
Çiftçi, “ Sanayicilerimizle kentimize değer katacağız”

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sanayicilerle istişare ve işbirliği yaparak, Çayırova’ya değer katacaklarını söyledi.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede üretim yapan sanayi kuruluşlarını ziyaret ediyor. Her konuşmasında istişareye önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çiftçi, sanayici ve iş insanlarını yerinde ziyaret ederek karşılıklı fikir alış verişinde bulunuyor. Kendi sektörünün lider firmalarından olan Güven Kepçe, Honda ve De-Ka Elektroteknik firmalarını ziyaret eden Başkan Çiftçi, firma yetkilerinin görüş, öneri ve fikirlerini dinliyor. Çayırova’yı, Çayırovalılarla birlikte yönetmek istediklerini, herkesin görüşlerinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, ekonomiye, istihdama ve vergi ile bütçeye katkı sunan sanayici ve iş insanlarını da dinleyip birlikte iş ve güç birliği yaparak, Çayırova’ya değer katmak istediklerini ifade etti.


Ülkenin daha iyi noktalara gelmesi için çok çalışmak gerektiğini ifade eden Başkan Çiftçi, “Sanayicilerimizin her zaman yanında olacağız. Biz klasik belediyecilik anlayışını bir kenara bıraktık. Çayırova’yı her alanda marka bir şehir yapmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Çayırova’nın evladı olarak bu kente olan vefa borcumu çok çalışarak ve güzel hizmetler yaparak ödemek istiyorum. Tek hayal ve idealimiz halkımızın daha huzurlu ve mutlu bir Çayırova’da yaşamasını sağlamak” dedi. (GY-Y)

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:29
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