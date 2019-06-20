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Çiftçi, Muhtarlarla Mahalleyi Gezdi

Saha gezilerine ağırlık veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Emek ve İnönü mahallesinde incelemelerde bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:09
Çiftçi, Muhtarlarla Mahalleyi Gezdi

Saha gezilerine ağırlık veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Emek ve İnönü mahallesinde incelemelerde bulundu.


İnönü Mahallesi Muhtarı Nur Gökhan ve Emek Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çapkın ile birlikte iki mahallenin hizmette öncelikli noktalarında incelemeler yapan Başkan Çiftçi, muhtarların talep ve isteklerini yerinde dinledi. Muhtarların refakatinde iki mahalleyi gezen Başkan Çiftçi,yerinde gördükleri sorunların aciliyet sırasına göre çözüleceğini söyledi. Mahalle sakinleri ile de görüşüp dertlerini dinleyen Başkan Çiftçi, makamdan daha çok vatandaşların içinde olacaklarını ve istişare ederek kararlar alacaklarını anlattı.


Kapılarının herkese sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, mahalle meclislerine başladıklarını ve Çayırova’lıları dinlediklerini, ilerleyen zamanlarda İnönü ve Emek mahallesinde de mahalle meclisleri düzenleyerek vatandaşların taleplerini alacaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:09
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