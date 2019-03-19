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Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları sorunlarına çözüm arıyor

Çiftçi Malları Koruma Yönetim Kurulu ve Murakabe Heyeti üyeleri, haklarında çıkan, iktidarın üreticileri icraya verdiği haberlerinin doğru olmadığını, önceki yıllara ait koruma ücretini ödemeyen çiftçiler hakkında alacak takibi başlatıldığını belirttiler.

19 Mart 2019 Salı 14:21
Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları sorunlarına çözüm arıyor

Çiftçi Malları Koruma Yönetim Kurulu ve Murakabe Heyeti üyeleri, haklarında çıkan, iktidarın üreticileri icraya verdiği haberlerinin doğru olmadığını, önceki yıllara ait koruma ücretini ödemeyen çiftçiler hakkında alacak takibi başlatıldığını belirttiler.


Üyeler, yaptıkları ortak açıklamada, Koruma Başkanlığı olarak kurumun geriye dönük 3 yıllık aidatları için alacak takibine başladığını belirttiler. Bu durumun çarpıtılmaması, seçim üstü kurumun siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini anlatılan açıklamada, "Koruma bekçileri yıllardır arazide ürünlerin zarar görmesi halinde şikâyetleri değerlendirip tutanak tutarak kuruma bildirmekte ve yasal işlem başlatılmaktadır. Devletimizin gücü her geçen gün arttı. Bizim talebimiz halkına, çiftçisine verdiği hizmetlerden artık hizmet bedeli toplanmamalı. Yıllardır kurumun yükünün çiftçilerin üzerinde olması, son yıllardaki olumsuz söylentiler nedeni ile çiftçisinden koruma ücretlerini toplayamaz hale geldik. Koruma başkanlıkları aylık giderlerinin toplamı aylık 40 bin TL’yi bulmaktadır. Aidatların düzenli toplanamaması bu maliyeti karşılayamamaktadır. Kurum alacaklarının önceki yıllara ait 2015-2016- 2017 koruma ücretleri için kurumumuz tarafından takip başlatılmış. Ödeme emri gönderilmiştir. Basında çıktığı gibi 16 yıllık iktidar üreticiyi icraya vermiyor. Koruma Başkanlığı olarak kurumumuz geriye dönük 3 yıllık aidatları alacak takibine girmiştir. Bu durum çarpıtılmamalı seçim üstü kurumumuz siyasi malzeme yapılmamalıdır" denildi.



Görev bekçilere verilmeli


Açıklamanın devamında, "Özellikle kanunun yetersizliği ve sorunlarının acil çözüme kavuşturulması için geçtiğimiz günlerde şehrimize gelen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ‘ya bilgi sunduk. Kendisine sunduğumuz dosyada, ülke genelinde bin 71 Koruma Başkanlığı ve yaklaşık 30 bin bekçisinin olduğunu, bu sorunun Türkiye genelinde yaşandığını; öneri olarak kurumların artık kaymakamlıklara bağlanarak çiftçimizden ücret almadan maliyetini devlet tarafından karşılanarak daha kaliteli ve verimli hizmet ederek bekçilerin görev yapması talebi vardı. Bakanımız gittikleri yerlerde aynı sorunları dinlediğini öğrendik. Önceki yıllara ait koruma ücretini ödemeyen, takip başlatılan çiftçilerimiz tebligatları ile kurumumuza gerek burada ödeme yapabilirler. Dosyalar için haciz işlemi yapılmayacağını özellikle belirtiyoruz" diye kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:21
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