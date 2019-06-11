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Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’ndan Başkan Kılıç’a ziyaret

Oğuzeli Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Günaslan ve yönetimi Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a ziyarette bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 10:31
Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’ndan Başkan Kılıç’a ziyaret

Oğuzeli Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Günaslan ve yönetimi Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a ziyarette bulundu.


Her zaman çiftçilerin ve tarım üreticilerinin destekçisi olduklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Çiftçiler için önem arz eden odaların, kooperatiflerin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri bizim için son derece önemli. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı yönetimi tarımla uğraşan vatandaşlarımızın zarar görmemesi için geniş bir sorumluluk alanında önemli bir hizmet gerçekleştiriyor. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Bu desteğimiz hem çalışmalarını denetleme şeklinde hem de kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere koruma hizmetlerini ifa ederken karşılaştığı güçlükler konusunda destek olmak suretiyle devam edecektir. Yeni göreve başlayan Yönetim Kurulunu ve Başkan Mehmet Günaslan’ı tebrik ediyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


"El ele vererek çalışacağız"


Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın her zaman çiftçinin yanında olduğunu ve hiçbir zaman desteğini esirgemediğini belirten Oğuzeli Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Günaslan, "El ele vererek çiftçilerimizi memnun edici çalışmalar yapacağız. Oğuzeli Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı olarak yeni dönemde çok iyi çalışmalar yaparak çiftçilerimize faydalı olmaya çalışacağız. Yeni yönetimimle çiftçilerimizi memnun edici görevler yapacağız. Bizlere her konuda destek olan ve çiftçinin her zaman yanında olan Oğuzeli Belediye Başkanımızı ziyaret edip gelecek dönem ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. El ele vererek belirleyeceğimiz yol haritası ile çalışmalarımız tüm hızı ile devam edecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:31
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