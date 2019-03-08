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Çiftçi kadınlar 8 Martta unutulmadı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretimin belkemiği olan kadın çiftçilerle düzenlediği 8 Mart Dünya kadınlar Gününde bir araya geldi.

08 Mart 2019 Cuma 16:26
Çiftçi kadınlar 8 Martta unutulmadı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretimin belkemiği olan kadın çiftçilerle düzenlediği 8 Mart Dünya kadınlar Gününde bir araya geldi. Tarım sektörüne büyük katkılar sağlayan Kadın Üreticilerimizi İl Müdürlüğü unutmadı, kahvaltı, Expo gezisi ve sinema filmi izlemeyi içeren bir etkinlik düzenleyerek Kadın çiftçilerin gününü kutladı.


Antalya Vali Yardımcısı Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, İl Müdürü Mustafa Özen ve kurum Müdürleri, kadın üreticileri Kadınlar Gününü verdikleri çiçeklerle kutladılar.


İl Müdürü Mustafa Özen kadınların tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında önemli rol üstlendiğini anlattı. Özen, "Türkiye’deki tarımsal üretim değerlerinde, Antalya’nın tarımda marka şehir olması kadın çiftçilerimiz sayesindedir. Kadın çiftçilerimiz bilinçli ve bilgili. Yeni bilgiler öğrenmeye çok açıklar. Bu nedenle birçok projemizi kadın çiftçilerle yürütüyoruz. ’Kadın Çiftçiler Yarışıyor’, ’Toprağın Sultanları’, ’biyolojik mücadele’ projeleri kadın çiftçiler yönelik yaptığımız projelerden. Bitkisel üretimde özellikle örtü altında, Antalya’nın Türkiye’de ilk sırada olması, kadın çiftçilerimiz sayesindedir" dedi ve programa katılan kadınların dünya kadınlar gününü kutladı.


Kahvaltı programından sonra çiçekleri takdim edilen kadınlarımız Expo 2016 Antalya gezisi yaptıktan sonra sinemada film izlediler. Antalya’nın farklı ilçelerinden kadın çiftçilerin katıldığı etkinlikte birçok kadın çiftçi hayatında ilk kez sinema izleme keyfi yaşadıklarını belirterek bu anlamlı günde düzenlenen etkinlik dolayısıyla için çok mutlu olduklarını belirttiler.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:26
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