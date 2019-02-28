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Çiftçi destek ödemeleri Gürcistan’a geçişi üç kat artırdı

Çiftçi destek ödemelerinin ardından Gürcistan’a geçişler 3 kat arttı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:54
Çiftçi destek ödemeleri Gürcistan’a geçişi üç kat artırdı

Çiftçi destek ödemelerinin ardından Gürcistan’a geçişler 3 kat arttı.


9 bin buzağıya karşılık yaklaşık 4 milyon TL destek alan Ardahan’ın Çıldır ilçesinde çiftçiler soluğu Gürcistan’da alıyor. Ekonomik sorunların yaşandığı günlerde piyasaların canlanması beklenirken çiftçiler aldıkları destekleri Gürcistan’da harcıyor.


22 Şubat Cuma günü gerçekleşen ilk ödemenin ardından bin 500 kişi Gürcistan tarafına geçiş yaptı. Buzağı desteklerinin ödenmesiyle birlikte geçişlerde 3 kat artış olduğu ileri sürüldü. Bu artış ilçe ekonomisini de önemli ölçüde zarara uğrattı. Durum karşısında rahatsızlığını dile getiren ilçe esnafı "Global marketler ve ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle siftahsız kapattığımız günler oluyor. Ödenen desteklerin ilçemizdeki nakit akışını arttıracağını, piyasaya canlılık kazandıracağını düşünürken paraların Gürcistan’daki kumarhanelere ve eğlence merkezlerine uçtuğunu görüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da inekler Gürcüler için doğuyor" dedi.


Dolar kurunun yükselmesiyle değer kazanan Gürcü larisinin, Türk lirasının iki katı olmasıyla birlikte geçişlerde önemli ölçüde düşüş yaşanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:54
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