Çiftçi-Çoban çatışması 22 bin kişiyi yerinden etti!

Nijerya Kızılhaç Temsilcisi Lene Groenkjaer, Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın orta kesiminde bulunan Plateau eyaletinde geçen ay çobanlarla çiftçiler arasında çıkan ve 100’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 22 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre evlerini terk edenlerin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Groenkjaer, “Çatışmada yüzlerce kişi hayatını kaybedip yaralanırken bazı alanlar harabeye döndü. Yerinden edilmiş kişilerin çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor ve bunların çoğu bölgedeki kamplara taşındı.” dedi.

Geçen ay Plateau’ya bağlı 11 köyde çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda en az 130 kişi hayatını kaybetmişti. Çatışmalarda 50 ev ateşe verilirken en az 100 büyükbaş hayvan da telef olmuştu.