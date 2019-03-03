0553 313 94 23

Çift sürerken traktörü alev aldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tarlasını süren çiftçinin traktörü bir anda yanmaya başladı.

03 Mart 2019 Pazar 12:09
Çift sürerken traktörü alev aldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tarlasını süren çiftçinin traktörü bir anda yanmaya başladı. İtfaiyenin söndürdüğü traktör kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Korucuk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ali Girdal isimle vatandaş, 20 U 0410 plakalı traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle traktör yanmaya başladı. Traktörden alevlerin çıktığın fark eden Girdal, traktörden atlayarak kendisini kurtardı, traktör ise tarlanın kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Girdal durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası traktör kullanılamaz hale geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir dâhinin (Abdülhamid’in) endişeleri
    1. Bir dâhinin (Abdülhamid’in) endişeleri
    2. Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! 19..
    3. Orhangazi Spor Salonu’nda çalışmalar..
    4. Miting gibi proje tanıtım toplantısı
    5. Erzurum polisinden eş zamanlı operasyon
    6. Bakan Soylu teslim olan PKK'lı..
    7. Yaşam Merkezi görkemli törenle hizmete..
    8. Emre Zafer Barnes, Avrupa salon..
    9. Soylu: "İnsansız hava aracına bir..
    10. Atlı ciritte grup müsabakaları sona erdi
    11. İçişleri Bakanı Soylu: "Son iki ayda..
    12. Evlilik bekârlıktan daha faziletlidir
    13. Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı
    14. Bakan Kasapoğlu, Muğla’da öğrenci..
    15. Kepçe operatörü fark etmedi, kadını..
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019..
    17. Mısır’da dokuz çiçek
    18. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017..
    19. İran sınırında buz pateni keyfi
    20. Doğalgaz dolum istasyonunda korkutan..
    21. 27 yıl oldu bunlar yaşanılalı bu..
    22. Denizli sanayisi önemli bir ismini..
    23. İzmir'de 44 düzensiz göçmen daha..
    24. Ankara’da yaşayan Kuzaycalıların..
    25. U23 Grekoromen Milli Güreş Takımı..
    26. Otomobil sinyalizasyon direğine..
    27. Bakan Kasapoğlu’ndan Emre Zafer..
    28. Milli taekwondoculardan ABD’de 4 altın..
    29. 2 Eylül Gençlik Merkezi açıldı
    30. Irak’ta 4 milyon göçmen evlerine geri..
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir