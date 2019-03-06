Çift sürdüğü traktörün altında can verdi Aydın’ın Efeler ilçesinde, çift sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, çift sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, bugün İmamköy Mahallesi Ilıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İmamköy’de yasayan 54 yaşındaki Tezcan Barış, köye yakın arazide traktör ile çift sürerken, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

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