Çift sürdüğü traktörün altında can verdi
Aydın’ın Efeler ilçesinde, çift sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.06 Mart 2019 Çarşamba 18:51
Aydın’ın Efeler ilçesinde, çift sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Olay, bugün İmamköy Mahallesi Ilıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İmamköy’de yasayan 54 yaşındaki Tezcan Barış, köye yakın arazide traktör ile çift sürerken, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
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