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Avustrulya'da çift motorlu uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

Avustralya'nın güneyindeki Tazmanya adasında radardan kaybolan uçağın düşmesi sonucu pilot yaşamını yitirdi.

09 Aralık 2018 Pazar 10:55
Avustrulya'da çift motorlu uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde dün akşam saatlerinde radardan kaybolduktan sonra düştüğü bildirilen çift motorlu uçağın pilotu hayatını kaybetti. 

Tazmanya polisinden yapılan açıklamaya göre, Melaleuca yerleşim bölgesinden yolcu almak için havalanan ve içinde sadece pilot bulunan çift  motorlu küçük uçak, Tazmanya’nın güneybatısındaki dağlık alanda henüz bilinmeyen  bir nedenle düştü.

Uçağın, Tazmanya’nın güneybatı güneybatısındaki Federasyon Zirvesi  yakınlarında düştüğü yeri tespit ettiklerini belirten güvenlik güçleri, pilotun  ‘‘hayatta kalma ihtimalinin sıfır olduğunu" söyledi.

Arazi şartları zorlu

Tazmanya Par Avion şirketine ait olduğunu belirlenen uçağın düştüğü bölgedeki hava şartları nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin kaza bölgesine  indirmekte zorlandıklarını açıklayan Tazmanya Polis Müfettişi Dave Wiss,‘‘Arazi  dik ve tehlikeli, sadece araştırmacıları, adli görevlileri ve arama kurtarma  ekiplerini olay yerine göndereceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Pilotun acılı ailesiyle irtibat halinde olduklarını aktaran Müfettiş Wiss,olayla ilgili soruşturmayı Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu ile yürüteceklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:55
  1. Avustralya
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