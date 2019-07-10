0553 313 94 23

Cide’de uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Kastamonu’nun Cide ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:11
Cide’de uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Kastamonu’nun Cide ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Cide Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde ve köylerinde uyuşturucu ticareti yapan, uyuşturucu için yer temin eden ve aracılık eden suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 2’si kadın 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 202 adet uyuşturucu nitelikli hap, 36 gram esrar maddesi, 2 gram bonzai ve bol miktarda kenevir bitkisi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 10’u tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Suç örgütünden uyuşturucu madde satın alarak kullandığı tespit edilen birçok kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
    1. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    2. Brexit üçüncü defa ertelenebilir
    3. Başpehlivan Ali Gürbüz'e coşkulu..
    4. Cide’de uyuşturucu operasyonunda 10..
    5. Sürücü kalp spazmı geçirdi, panelvan..
    6. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile..
    7. İran nükleer anlaşma konusunda bir kez..
    8. Kuzenini pompalı tüfekle yaraladığı..
    9. Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü..
    10. Genç nesiller bu kafaya emanet!..
    11. Adana’da metil alkol zehirlenmesinden..
    12. Edirne’de misket büyüklüğündeki dolu..
    13. ABD’li sunucudan İlhan Omar hakkında..
    14. Manisa’da feci kaza: 6 ölü, 22 yaralı
    15. Muğla'daki orman yangınında 34 ev..
    16. Muğla’nın ciğerlerini yakan yangın..
    17. ABD, İran ve Yemen açıklarını..
    18. "Tanıtım yapmazsanız markalaşma..
    19. Egemen Bağış'tan Ali Babacan'a çağrı:..
    20. Malatya'da bıçaklı saldırı ve darp
    21. Kısa mesafeyi duyunca yolcuyu araçtan..
    22. FETÖ'nün karanlık yüzü Saraybosna'da..
    23. İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi..
    24. Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
    25. Amal Clooney'den dünya liderlerine..
    26. Denizlispor'da yeni transferler kampa..
    27. Konya'da sahte tarihi eser operasyonu
    28. Miçotakis'ten FETÖ'cülere kötü haber!..
    29. Dünyada bir ilk! Davalara yüzleri..
    30. Kırıkkale'de yabancı uyruklu kişiye..
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"