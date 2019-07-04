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Cidde’ye Özgürlük Heykeli

Suudi Arabistan yabancı turist sayısını arttırmak ve ABD kültürünü tanıtmak amacıyla Cidde’de ABD’nin Özgürlük Heykeli’nin bir benzerini sergilemeye başladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:42
Cidde’ye Özgürlük Heykeli

Suudi Arabistan yabancı turist sayısını arttırmak ve ABD kültürünü tanıtmak amacıyla Cidde’de ABD’nin Özgürlük Heykeli’nin bir benzerini sergilemeye başladı.


Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yaz mevsiminde gerçekleştirilecek etkinliklere katılması istenen turistleri cezbetmek amacıyla ABD’nin simgelerinden olan Özgürlük Heykeli’nin benzeri sergilenmeye başladı. Heykelin getirildiği ana ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler, aynı zamanda tepkiye de neden oldu.


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, batı ile ilişkileri geliştirmek için reform sürecini başlatmıştı. Bu reform süreci kapsamında kadınlara yönelik uzun yıllardır devam eden araç kullanma yasağı kaldırılmış, Cidde kentinde ilk defa sinema açılarak hizmete girmişti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:42
  1. sergi
  2. kültür

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