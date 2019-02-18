0553 313 94 23

Cidde’de Bursa rüzgarı esti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başkanlığındaki Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri pazarının en önemli üçüncü turizm fuarı kabul edilen 9.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:33
Cidde’de Bursa rüzgarı esti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başkanlığındaki Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri pazarının en önemli üçüncü turizm fuarı kabul edilen 9. Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı’nda şehrin tanıtımını yaptı.


Şehrin turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi adına öncelikle kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin en iyi şekilde tanıtılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’daki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın ardından Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı’nda Bursa için adeta gövde gösterisi yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin organizasyonunda özel olarak hazırlanan Bursa standı Arapların yoğun ilgisini çekti. Bursa’dan 3 acente ve 2 otelin de yer aldığı Bursa standında yapılan ikili görüşmelerde şehrin kültürel, tarihi, doğal ve turistik özellikleri tüm detaylarıyla katılımcılara anlatıldı. Toplam 29 ülkeden 200 firmanın stantlarla yer aldığı fuar, yaklaşık 30 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, Bursa standını ziyaret eden konuklara doğa turizmi, termal, Uludağ ve kültür turizmine ilişkin Arapça hazırlanan broşürler, Bursa ipeğinden fular ve Bursa havlusu dağıtıldı. Fuardaki stantlarla ilgili ziyaretlerde bulunan Arap sosyal medya fenomenleri de en fazla zamanı Bursa standında geçirirken, stantta Bursa’ya özel paylaşımlarda bulundu.


Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin Cidde Fuarı’nda açtığı stantta yer alan Gönlüferah Otelleri Satış Sorumlusu Uğur Balbınar, geçen yıla göre çok daha güzel bir fuar geçirdiklerini söyledi. Böyle büyük fuarlarda stant açmanın güç olduğunu ifade eden Balbınar, “Bu kendi başımıza yapamayacağımız bir şeydi. Büyükşehir Belediyesi böyle çok ciddi bir platforma bizi sokmuş oldu. Hem Bursa’yı hem de otellerimizi tanıtma imkanı bulduk. Çok verimli görüşmeler yaptık. Bunun meyvelerini kısa zamanda alacağımızı düşünüyorum. Böyle bir imkan sağladıkları için Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.


Yine Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin standında yer alan Suveys Turizm Acentesi Yöneticisi Şaduman Kabak, “Hem Büyükşehir Belediyesi hem de otel ve acenteler olarak Bursa’mızın tanıtımı için büyük çaba gösterdik. Görsel olarak öne çıkan standımızda binlerce kişiyi ağırladık. Arap televizyonları gelip sürekli bizlerle söyleşi yaptılar. Bursa’ya yoğun ilgi olduğunu gördük. Bizim için oldukça verimli bir fuar geçti. Katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:33
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
    1. Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait..
    2. Sakarya'da terör propagandasına..
    3. Bozüyük Belediyesi İtfaiye..
    4. 2019 yatırım programı belli oldu!
    5. Esnafla buluşan Başkan Babaş: “Yeni..
    6. "Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya..
    7. Vatandaştan tanzim satış noktalarına..
    8. Vali İbrahim Akın: "İnsanlığın..
    9. Patnos’ta iki aile arasında silahlı..
    10. Trabzonspor'da Ağaoğlu özür diledi
    11. Şehit ailesinden şehidine özel oda
    12. SASKİ’den Kilis’e vidanjör
    13. Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda son..
    14. Bakan Selçuk: "Eğitimi yerel..
    15. Asayiş uygulamasında 4 araca 6 bin 618..
    16. SAÜ’de Multimedya Atölyesi Sergisi..
    17. AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi..
    18. Sapık baba, öz kızını kendisini tahrik..
    19. Ukrayna'da öldürülen tır şoförünün..
    20. Cidde’de Bursa rüzgarı esti
    21. Karabük'te sahte para operasyonu
    22. Gurbette yaşayan Kuzaycalılar,..
    23. Elazığ’da, AK Parti başkan adayları..
    24. Beytüşşebap’ta teröristlere ait..
    25. Gürsulu kadınlar tarihe yolculuk yaptı
    26. Benzine 27 kuruş zam
    27. Meclis Başkanı kim olacak? | Binali..
    28. Aliağaspor FK, deplasmandan puansız..
    29. Bingöl’de huzur uygulaması aranan 104..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ne pahasına..
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!