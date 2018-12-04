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Çiçero'nun "tanıtma filmi" yayınlandı

04 Aralık 2018 Salı 18:23
Çiçero'nun "tanıtma filmi" yayınlandı

İSTANBUL (AA) - İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin gizli belge ve bilgilerini Almanya'ya sızdıran casus İlyas Bazna'nın hayatını anlatan 'Çiçero'nun "tanıtma filmi" seyirciyle buluştu.

Serdar Akar’ın yönettiği, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun rol aldığı film, 10 Ocak'ta vizyona girecek.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin gizli belge ve bilgilerini Almanya'ya sızdıran casus İlyas Bazna'nın hayatını anlatan 'Çiçero', Dijital Sanatlar tarafından beyaz perdeye aktarıldı.

Yapımcılığını Ayla ve Müslüm filmleriyle başarıya ulaşan Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmin senaryosunu Alican Yaraş kaleme aldı. Filmin sanat yönetimini Yavuz Fazlıoğlu, görüntü yönetmenliğini Jean Paul Seresin, kostüm tasarımı Baran Uğurlu, müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

-Filmin konusu

İkinci Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliğinde uşak olarak görev yapan İlyas Bazna, Almanya lehinde casusluk faaliyetlerine başlar. Almanlar tarafından Çiçero kod adı verilen Bazna, bu faaliyetleriyle savaşın kaderini değiştirir ama başta Alman vatandaşı engelli çocuklar olmak üzere diğer milletlerden çocukların ve her yaştan engellilerin kaçınılmaz sonu yaşamalarına, iğneyle uyutulmalarına mani olamaz.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:23
  1. Çiçero
  2. Erdal Beşikçioğlu
  3. mustafa uslu
  4. sinema

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