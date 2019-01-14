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"Çiçero" 18 Ocak'ta vizyona girecek

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu:- "Hem Türk sineması adına hem de benim yaptığım filmler adına farklı. Serdar Abi'nin (Akar) çektiği filmler adına da çok farklı bir film. Siyasi, savaş, askeri, casusluk tarafları var, aşk tarafı var. Filmde ayrıca Türk halkına da çok büyük bir sürpriz var"

14 Ocak 2019 Pazartesi 21:49
"Çiçero" 18 Ocak'ta vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Yüzyılın casusu olarak adlandırılan İlyas Bazna'nın hayatını beyaz perdeye aktaran "Çiçero" adlı film, 18 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu ile Burcu Biricik'in yer aldığı, ödüllü yönetmen Serdar Akar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin yapımcılığını, "Ayla" filmiyle dünya çapında başarıya ulaşan Mustafa Uslu üstleniyor.

- "Filmde Türk halkına çok büyük bir sürpriz var"

Soho House'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamada bulunan Uslu, "Çiçero" filminin çok farklı bir yapım olduğuna işaret ederek, "Hem Türk sineması adına hem de benim yaptığım filmler adına farklı. Serdar Abi'nin (Akar) çektiği filmler adına da çok farklı bir film. Siyasi, savaş, askeri, casusluk tarafları var, aşk tarafı var. Filmde ayrıca Türk halkına da çok büyük bir sürpriz var." dedi.

Uslu, filmi çok beğenerek ve severek yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Herhalde Türk sinemasının ilk casusluk filmi olacak. Bize nasip olduğu için ayrıca çok mutluyuz. İlyas Bazna bizden bir karakter sonuçta. Tarihte araştırıldığında göreceksiniz, görevlendirilmiş bir Milli İstihbarat Teşkilatı elemanı ve bundan 3 ay önce de teşkilat kendisini onurlandırdı. Biz bu projede de teşkilatla görüşüyoruz. Hatta vizyondan önce bütün personel olarak filmi izleyecekler."

Filmde down sendromlu çocuklarla çalıştıklarını aktaran Uslu, "Bugüne kadar dünya sinemasında hep 2. Dünya Savaşı'nı ya bir aşk üzerinden ya da Yahudi soykırımı üzerinden anlattılar. Biz filmi çekmeye karar verdiğimiz t4 uygulamasını öğrendik. Hakikaten dehşet verici bir şey. Dünyada ilk defa t4 uygulamasını anlatan bir Türk filmini yapmaktan da gurur duyuyorum. Her platformda kendini ispat edecek çok güzel bir filmimiz oldu." ifadelerini kullandı.

- "Türk sinemasının vizyonunu değiştirecek bir film oldu"

Serdar Akar ise "Çiçero"nun Türk sinemasının vizyonunu değiştirecek bir film olduğuna dikkati çekerek, çekimlerin 12 haftada tamamlandığını kaydetti.

Her filmin çekimlerinin farklı olduğuna değinen Akar, "Çiçero da kendine özgü özellikleri olan çok önemli bir film. Aynı zamanda büyük prodüksiyonlu bir film olmasından dolayı daha fazla zahmetli oluyor ve daha fazla çalışmanız gerekiyor." diye konuştu.






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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 21:49
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