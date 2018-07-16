Gazeteci Nevzat Çiçek'ten cemaat ve tarikatlara operasyon açıklaması

Gazeteci Nevzat Çiçek, verdiği röportajda diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gelebileceğini söyledi.

"BÜTÜN TARİKAT VE CEMAATLER MASADADIR"

Nevzat Çiçek, "Bu noktada iki şey söyleniyor. Islah edilebilir olanları varsa ıslah edelim. Çünkü sonuç itibariyle bunların mensupları var. Bir şeyi kapatmakla, yeraltına itmekle onu bitiremiyorsunuz. Ama ajanlık faaliyeti içine girmiş olan, milli güvenliği tehdit eden, dini bozma noktasında toplumun kılcal damarlarına kadar gitmiş olup bunu ve ticareti kullananlar varsa, bunlardan bir karar verme süreci istenecek. Nedir? Büyük bir ihtimalle ya tasfiyeleri ya küçülmeleri ya da asli unsurlarına dönmeleri istenecek. Türkiye’deki bütün tarikat ve cemaatler masadadır" dedi.

"OPERASYONLARIN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Nevzat Çiçek, "Ben bu operasyonların devam edeceğini düşünüyorum çünkü bunlar toplumu etkileyen, toplumda gerginlik çıkarabilen, din adına hareket edip, farklı şeyleri öne çıkarabilen yapılar. Bu ülke, Çorum’u, Sivas’ı, FETÖ’yü gördü. Sistem bunlara “Dur” iradesini daha hızlı gösterecektir" dedi.