Çiçeklerle donatılan Ekopark bir başka güzel

Ortahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ekopark’ı rengarenk çiçeklerle donattı.

Yaz aylarında özellikle akşam saatlerinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ekopark’ı çiçek ve bitkilerle donatan belediye ekiplerinin bu çalışmaları vatandaşlar tarafından beğenildi. Belediye ekipleri Ekopark’ın yanı sıra park, yeşil alan, kavşak, refüj, yol kenarları gibi yerlere yaz mevsiminin tabiatına uygun çiçek ve bitkilerle donatıyor.

Ortahisar’ı güzel bir görünüme kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Tarih, sanat, kültür ve spor kenti Trabzon’un merkez ilçesi Ortahisar’ı her anlamda gerek altyapı, gerekse üstyapı olarak eksiksiz bir hale getirmek için çok büyük gayret gösteriyoruz. Turist yoğunluğunun arttığı yaz mevsiminde şehrimizi daha güzel bir görünüme kavuşturmak ve ziyaretçilerimiz için daha cazip bir hale getirmek için yaz mevsiminin tabiatına uygun çiçek ve bitkilerin dikimine özen gösteriyoruz. Yeşille anılan, yeşilin bin bir tonunu bünyesinde barındıran Ortahisar’ımızda mevcut yeşil alanlarımızı korumanın yanında sayılarını da artırmak en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Vatandaşlarımızın nefes aldığı, ailece dinlendiği, gezdiği ve ferahladığı yeşil alanlar ile çocukların doyasıya eğlendiği parklar ve oyun alanlarını programlarımıza uygun olarak bir bir hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalar sayesinde de güzel Ortahisar’ımızda kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartlarına çıkarmayı kendimize hedef olarak koyduk" diye konuştu.