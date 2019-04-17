Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hakanoğlu: "Yeşil bir Çiçekdağı oluşturacağız"

Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya sürecinde halka yeşil bir ilçe vaat ettiklerini ifade eden Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Yeşil ilçe çalışmalarımız başladı. Üniversite bölgemizde çok sayıda fidanı toprakla buluşturarak daha yeşil bir Çiçekdağı hedefine gideceğiz" dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı İlçe Meslek Yüksek Okulu Bölgesinde yapılan ağaçlandırma çalışmasına da katılan Belediye Başkanı Hakanoğlu, "Göreve talip olduğumuz dönemlerde defaatle ifade ettiğimiz konu olan ilçemizi ağaçlandırma ve daha yeşil bir Çiçekdağı oluşturma noktasında ilk adımımızı üniversite bölgemizde atmış bulunuyoruz. Yeni dönemde Çiçekdağı Belediyesi olarak Çevresel Belediyecilik ilkesiyle hareket ederek bir çok bölgemizde ağaçlandırma hizmetlerine devam edeceğiz. İlçemizi daha yaşanılabilir bir hale getirmek, yeşil ve güzel bir kent oluşturmak için çalışmalarımız ara vermeden sürdüreceğiz” diye konuştu.

İlçe Meslek Yüksek Okulu bölgesinde 2 bin akasya, 300 çam ağacı dikildi.