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Çiçekçiye sokak ortasında meydan dayağı attılar

1’i kadın 4 kişi, bilinmeyen bir nedenden ötürü yere yatırdıkları bir kişiyi sopa ve coplarla dövdü.

06 Ağustos 2019 Salı 20:03
Çiçekçiye sokak ortasında meydan dayağı attılar

Olay, 11 Temmuz tarihinde Muratpaşa ilçesi tarihi Üç Kapılar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiçekçi olduğu öğrenilen bir kişi ile biri kadın 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası 4 kişi, yere yatırdıkları çiçekçiyi hakaretler ederek sopa ve coplarla dövdü.

ÇEVREDEKİLERİN KILI KIPIRDAMADI

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, adama üst üste sopalarla vuran şahıslara, çevredekilerin müdahale etmediği gözlendi. Saldırganlardan birinin yerde yatan adamın kolunu ters çevirdiği gözlenirken, diğer bir saldırganın ise sopayla dirseğine vurduğu görüntülere yansıdı.

CUMHURİYET SAVCILIĞI SORUŞTURMAYI DEVAM ETTİRECEK

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenlerin tepkisine yol açarken dövülen kişinin saldırganlardan kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüphelileri gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüphelilerin Savcılık talimatıyla serbest bırakılıp dosyanın Cumhuriyet Savcılığa gönderildiği ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.  

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:03
  1. Antalya

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