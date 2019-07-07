Çiçekçilerin yaz sezonu beklentisi

Havaların ısınması ve özel günlerin de yoğunluğunun artması ile çiçekçiler özellikle hafta sonlarını yoğun geçiriyor.

Sıcak havalar, özellikle canlı çiçeklerin bakımlarını zorlaştırıyor. Çiçekçilerin de özel günlerin yoğunluğunda aldıkları ve zaman içerisinde solan çiçekler işlerini zaman zaman etkiliyor. Özellikle hafta sonu özel günlerin artması dolayısıyla işleri yoğun geçen çiçekçiler, çoğu zaman hafta içlerini boş geçiriyor. Eskişehir’de 37 senedir çiçekçilik sektöründe çalışan Engin Siyimer, çiçeğin bir kültür olduğunu belirtti. Vatandaşların her özel günde mutlaka çiçek aldığına dikkat çeken Siyimer, "Vatandaşlar doğum günleri, düğün, nişan, kutlama gibi günlerde mutlaka sevdiklerine çiçekler alıyor, gönderiyorlar. Yaz dönemi olduğu için özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri düğün ve nikahlar çoğunlukta oluyor. Bizim işlerimiz de o günlerde açılıyor. Hafta sonu genelde yoğun geçiyor hafta içi tatil sezonu olduğu için işler yavaş. Bu sene geçen seneden daha az iş var. Bu sene hava biraz daha serin olduğu için aslında bizim için iyidir ama piyasa kötü. Piyasalardaki darlık doğal olarak bizleri de etkiledi. Satmak için aldığımız çiçeğin sıcak havada ömrü kısa oluyor. Bu yüzden bakımlarını daha sık yapmak gerekiyor” dedi.

"Vatandaşlara taze çiçek satmak zorundayız"

Her meslekte bir rekabet olduğunu vurgulayan Engin Siyimer, "Rekabetsiz iş olmaz ama bizim fiyatlarda bu fark etmiyor. Rekabet bizim işimizi çok etkilemiyor. Yaz ve kış dönemlerde fiyatlar değişiyor nasıl ki taze meyvelerde değişiklik varsa bizde de aynı şekilde değişiyor. Ama sürekli taze çiçekler getirmek zorundayız. Bizde haftalık saksı çiçeği geliyor, iki günde bir defa da ihaleyle kesme çiçeği alıyoruz. Bunlara da iyi bakmak zorundayız. Yaz dönemlerinde genelde işlerimiz daha da güzel geçer. İlerleyen günlerde satışlarımızın artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin kentten ayrılmasının da kendilerini olumsuz etkilediğini aktaran Siyimer, "Eskişehir bir öğrenci kenti. Piyasayı etkilemeleri de normal. Bu aralar öğrenci olmadığı için bizim işlerimiz de biraz daha az. Öğrenci olmadığı zaman Eskişehir’de hemen her esnaf kötü etkileniyor" şeklinde konuştu.