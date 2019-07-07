0553 313 94 23

Çiçekçilerin yaz sezonu beklentisi

Havaların ısınması ve özel günlerin de yoğunluğunun artması ile çiçekçiler özellikle hafta sonlarını yoğun geçiriyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
Çiçekçilerin yaz sezonu beklentisi

Havaların ısınması ve özel günlerin de yoğunluğunun artması ile çiçekçiler özellikle hafta sonlarını yoğun geçiriyor.


Sıcak havalar, özellikle canlı çiçeklerin bakımlarını zorlaştırıyor. Çiçekçilerin de özel günlerin yoğunluğunda aldıkları ve zaman içerisinde solan çiçekler işlerini zaman zaman etkiliyor. Özellikle hafta sonu özel günlerin artması dolayısıyla işleri yoğun geçen çiçekçiler, çoğu zaman hafta içlerini boş geçiriyor. Eskişehir’de 37 senedir çiçekçilik sektöründe çalışan Engin Siyimer, çiçeğin bir kültür olduğunu belirtti. Vatandaşların her özel günde mutlaka çiçek aldığına dikkat çeken Siyimer, "Vatandaşlar doğum günleri, düğün, nişan, kutlama gibi günlerde mutlaka sevdiklerine çiçekler alıyor, gönderiyorlar. Yaz dönemi olduğu için özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri düğün ve nikahlar çoğunlukta oluyor. Bizim işlerimiz de o günlerde açılıyor. Hafta sonu genelde yoğun geçiyor hafta içi tatil sezonu olduğu için işler yavaş. Bu sene geçen seneden daha az iş var. Bu sene hava biraz daha serin olduğu için aslında bizim için iyidir ama piyasa kötü. Piyasalardaki darlık doğal olarak bizleri de etkiledi. Satmak için aldığımız çiçeğin sıcak havada ömrü kısa oluyor. Bu yüzden bakımlarını daha sık yapmak gerekiyor” dedi.


"Vatandaşlara taze çiçek satmak zorundayız"


Her meslekte bir rekabet olduğunu vurgulayan Engin Siyimer, "Rekabetsiz iş olmaz ama bizim fiyatlarda bu fark etmiyor. Rekabet bizim işimizi çok etkilemiyor. Yaz ve kış dönemlerde fiyatlar değişiyor nasıl ki taze meyvelerde değişiklik varsa bizde de aynı şekilde değişiyor. Ama sürekli taze çiçekler getirmek zorundayız. Bizde haftalık saksı çiçeği geliyor, iki günde bir defa da ihaleyle kesme çiçeği alıyoruz. Bunlara da iyi bakmak zorundayız. Yaz dönemlerinde genelde işlerimiz daha da güzel geçer. İlerleyen günlerde satışlarımızın artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Öğrencilerin kentten ayrılmasının da kendilerini olumsuz etkilediğini aktaran Siyimer, "Eskişehir bir öğrenci kenti. Piyasayı etkilemeleri de normal. Bu aralar öğrenci olmadığı için bizim işlerimiz de biraz daha az. Öğrenci olmadığı zaman Eskişehir’de hemen her esnaf kötü etkileniyor" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatile giden ailenin evlerinde yangın çıktı
    1. Tatile giden ailenin evlerinde yangın..
    2. Zeytinyağının öyküsü | Sıcak sıkım ve..
    3. Kaybolan çocuk ağacın altında ağlarken..
    4. Müzelik el yazmalarına yoğun bakım..
    5. Hamilelik döneminde günlük beslenme..
    6. İran'dan ABD'yi kızdıran açıklama:..
    7. Kırgızistanlı genç sokak ortasında..
    8. Karadeniz’de ’Yılın En’leri
    9. Devrilen motosikletin üzerinden geçen..
    10. Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını..
    11. Hilmi Güler’den üreticilere destek
    12. Er meydanında başpehlivanlar, çeyrek..
    13. Dışarıda yattığı sırada başına ebabil..
    14. Başkan Yüce: “Kocaali örnek gösterilen..
    15. Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaşlı..
    16. Çiçekçilerin yaz sezonu beklentisi
    17. Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini..
    18. Başkan Işıksu: “Adapazarı’nı..
    19. Fethiye’de ABD bayraklı gulet alev..
    20. İhlas Haber Ajansı’na dört ödül birden
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’e..
    22. 2320 rakımda çevre etkinliği
    23. Çankaya Evleri’ndeki oyun evleri minik..
    24. MHP’den Antep fıstığı üreticisine..
    25. Çankaya’da "Engelsiz Yaza Merhaba"..
    26. 2 kadın hırsızlık için geldikleri..
    27. Motosiklet hırsızlığı güvenlik..
    28. Bayram tatilinin olumsuz etkisine..
    29. Jose Mourinho, 100 milyon euroluk..
    30. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar