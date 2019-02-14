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Çiçekçilerin 14 Şubat yoğunluğu

Kahramanmaraş’ta 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
Çiçekçilerin 14 Şubat yoğunluğu

Kahramanmaraş’ta 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı. Satışların artması en çok çiçekçileri sevindirdi.


14 Şubat Sevgililer Günü, çiçekçileri ve hediyelik eşya satan iş yerlerinde yoğunluğa neden oldu. Kahramanmaraş’ta da çiçekler bugün yoğun bir tempo ile çalıştı. Satışlarının 14 Şubat dolayısıyla arttığını belirten çiçekçiler, Sevgililer Gününde en çok kırmızı gülün tercih edildiği söyledi.


Tanesi 10 liradan başlayan güllere rağbetin fazla olduğunu belirtilirken, yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Eşine Sevgililer Günü’nde bir hediye alan İbrahim Yurtkul, "Önemli olan hediye değil, sevmektir. Bu sadece küçük bir armağan, düşünmektir. Herkesin sevgililer günü kutlu olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
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