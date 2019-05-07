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Çiçek mezatında Anneler Günü yoğunluğu

Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin Yalova’daki mezatında Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

07 Mayıs 2019 Salı 12:55
Çiçek mezatında Anneler Günü yoğunluğu

Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin Yalova’daki mezatında Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor. Mezatta 1 günde 250 bin çiçek satıldı.


Anneler Günü dolayısıyla Yalova’da bulunan Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi mezatında yoğunluk yaşandı. Çiçek üreticileri ve satıcılarının mezatta buluştuğu günde normalden 2 kat çiçek satışı gerçekleşti. Kooperatifin Yalova şubesi ziraat mühendislerinden Onur Ateş, yaptığı açıklamada, üretici odaklı bir kooperatif olduklarını, ürünlerin son tüketiciye ulaştırılması için ülke genelinde 18 noktada esnafa yönelik mezatlar düzenlediklerini belirtti.


Ateş, açık artırma usulüyle yapılan satışlarda Anneler Günü dolayısıyla hareketlilik yaşandığını vurgulayarak, "Normal günlerde Yalova Şubesi olarak 80 koli ortalamayla satış yaparken bugün 600 kolilere çıktık. Bu da 250 bin adet çiçek anlamına geliyor. Mayıs ayında tüm çiçekler de çıktılar. Herkesin bir sevgilisi yok belki ama annesi olduğu için de Anneler Günü’nde talep çok artıyor. Genellikle gül ağırlıklı satış oluyor. Ortalama Türkiye genelinde 5 milyon gül satılması bekleniyor. Yalova şubesi olarak da 50 bin gül satışını hedefliyoruz. Diğer çiçek türleri ile birlikte 250 bin adet çiçeğin satılmasını bekliyoruz” dedi.


Çiçek mezatına gelen çiçek satıcıları ise Anneler Günü’nde vitrinlerine koyacakları en güzel çiçekleri satın alabilmek için düğmeye bastılar.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 12:55
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