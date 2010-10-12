Çiçek: Kaybeden ülke olmasın

ABD’nin savaş halinde 4 bin kayıp verdiğine dikkat çeken Çiçek, Türkiye’nin 1984’ten bu yana kaybının 50 bini aştığını belirterek, “Kaybede Türkiye oldu, kazanan başkaları oldu. Öldürerek insanların hakkını koruyamazsınız” diye konuştu. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, geçmişte yaşanan sağ-sol kavgalarına değinerek, ''Sağcı mı kazandı solcu mu kazandı?' diye geriye dönüp baktığımızda yemin ederim ikimiz de kazanmadık. Kazanan, bizi bu meydana sürenler oldu, kazanan Türkiye'nin içini karıştıranlar oldu'' dedi. Bakan Çiçek, Aksaray Üniversitesinin 2010-2011 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'den rahatsız olanların karıştırmaya çalıştıkları, kullandıkları ve kullanmaya çalıştıkları kurumların başında üniversitelerin geldiğini belirtti. Üniversitelerin enerji deposu olduğunu, bu nedenle Türkiye'den rahatsız olanların üniversiteleri karıştırmaya çalıştığını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti: ''Biz geçmişte kullanılmış bir nesiliz, biz 68 kuşağıyız. Biz, üniversiteye Anadolu'dan kalkıp gitmişiz. Biz oraya okumaya gittik. Elimizin altında kalem olacak, kitap olacak. İki sene bu zevki yaşadık, yaşamadık, Türkiye'de 68 olayları başladı. İlk önce sözlü tartışmalarımız, münakaşalarımız, bir süre sonra yumruklaşmaya dönüştü, olmadı taşlar, sopalar... Çanta yerine meşe odunundan veya balta sapından, keser sapından yapılmış alet edevatları koltuklarımızın altına vermeye çalışanlar oldu. Bu da kesmedi, bir süre sonra tabancalar patladı. Bir süre sonra kan dökülmeler başladı. Bu milletin gençleri 'sağcıdır solcudur, şucudur bucudur' diye tam anlamıyla kullanılmış ve feda edilmiş bir nesildir. Sonuçta geriye dönüp baktığımızda 'ya biz niye kavga ettik?' diye şimdi konuşuyoruz. Kavga etmeden de tartışabilirdik. Sizin fikriniz size, benim fikrim bana, hepimiz söyleriz fikirlerimizi. Halen de bu kirli oyunlar oynanmaya devam ediyor. 'Sağcı mı kazandı solcu mu kazandı?' diye geriye dönüp baktığımızda, yemin ederim ikimiz de kazanmadık. Kazanan, bizi bu meydana sürenler oldu, kazanan Türkiye'nin içini karıştıranlar oldu.''



'KAVGALAR BİTTİ BU DEFA ETNİK VE BÖLÜCÜ TERÖR GELDİ''



Şimdi geçmişte yaşanan kavgaların bittiğini, bu defa da etnik ve bölücü terörün geldiğine dikkati çeken Çiçek, ''Kendi insanını öldürerek bu ülkenin, bu halkın hakkını korumak mümkün mü? 15 Ağustos 1984'te eylem yapıyorsunuz. 2 yaşındaki çocuk katlediliyor, hamile kadınlar katlediliyor, 70-80 yaşındaki insanlar katlediliyor ve alçakça, utanmadan diyorsun ki; 'ben bu halkın hakkını koruyorum'. Öldürerek insanların hakkını koruyamazsınız, yaşatarak koruyabilirsiniz'' dedi. Hakların da özgürlüklerin de insan için olduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu: ''Eğer biz üniversitelerimizde bu mantalitede insan yetiştiremezsek bakın ne oldu, 40 binden fazla insan hayatını kaybetti. Amerika, 2003'te Irak'a girdi, bugün çekilip gidiyor. Savaşın içerisinde verdiği kayıp miktarı 4 bin civarındadır. 1984'ten bu tarafa 50 binden fazla ülkenin insanı terör belasından hayatını kaybetti. Onun 3 misli 5 misli de ya sakat kaldı ya işini terk etti. Kaybeden Türkiye oldu, kazanan başkaları oldu.'' Konuşmaların ardından, ASÜ İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sencer İmer, ''Üniversite-Toplum İlişkisi'' konusunda akademik yılının ilk dersini verdi. Törene, Aksaray Valisi Orhan Alimoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, AK Parti Aksaray milletvekilleri Ali Rıza Alaboyun, İlknur İnceöz, MHP Milletvekili Osman Ertuğrul, Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Çiçek, buradaki programdan sonra Aksaray Üniversitesi Kampüs alanına geçerek, yapımı tamamlanan sosyal tesislerin açılışını yaptı.