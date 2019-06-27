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Çiçek gibi belediyecilik

Sincan Belediyesi her mevsim iklim şartlarına uygun çiçek ve bitkilerle ilçeyi donatarak, Sincan’ın güzelliğine güzellik katıyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:44
Çiçek gibi belediyecilik

Sincan Belediyesi her mevsim iklim şartlarına uygun çiçek ve bitkilerle ilçeyi donatarak, Sincan’ın güzelliğine güzellik katıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte, 900 bin yazlık çiçek toprakla buluştu. Rengarenk çiçekler Sincan’ı şenlendirmeye başladı.


900 bin adet çiçek


Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesi ile birlikte Sincan genelindeki meydan, cadde, refüj, kavşak ve parkları mevsimlik çiçek ile donatıyor.


Rengarenk gül ve sardunyalar, sarı ve turuncu renkli kadife çiçekleri, beyaz ve kırmızı begonyalar, renkli vapur dumanı çiçekleri, kırmızı renkli ateş çiçekleri gibi pek çok türdeki 900 bin çiçek ile 200 bin boylu çalı ve fidan toprakla buluşuyor. Çiçekler hoş kokuları ve güzel renkleri ile Sincan’ı adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.


Rengarenk çiçeklerin açtığı Sincan’da ortaya çıkan görüntü, vatandaşların büyük beğenisini topluyor, günün her saatinde renkli bir seyir keyfi yaşatıyor. Yaz sıcağından bunalıp park ve bahçelere akın eden vatandaşlar, mis gibi kokusu ve rengarenk görüntüsüyle seyrine doyum olmayan çiçekler arasında keyifli saatler geçiriyor.


Yeşil alan ve çevre düzenlemelerinin hızla devam ettiğini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Amacımız yeşillikler içinde, rengarenk bir Sincan meydana getirmek. Daha yeşil ve çiçek bahçesi gibi bir Sincan için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Sincan Belediyesi kendi bitkisini kendi yetiştiriyor


Şehrin estetiği için birçok uygulamayı hayata geçiren Sincan Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra bitki ve fidan yetiştiriyor. Sera Park ve Harikalar Diyarında yer alan seralarda meyve ve sebze fidanları, güller, çam türleri, mevsimlik çiçekler, salon bitkileri, çalı türleri ile lavanta, kekik, biberiye gibi çok sayıda bitki ve fidan çeşidi bulunuyor. Yetiştirilen bitkiler hem şehrin peyzaj çalışmalarında kullanılıyor hem de vatandaşlar satın alabiliyor. Hafta sonu da açık olan seralarda çiçek bakım hizmeti ise ücretsiz veriliyor.


Sincan yeşil alanda Avrupa standartlarını aştı


Yeni parklar ve çevre düzenlemeleri yaparak ilçenin çehresini değiştiren Sincan Belediyesi, ilçedeki yeşil alan miktarını her geçen yıl arttırarak vatandaşın nefes almasını sağlıyor. Son bir yılda 22 adet park yapımı ile birlikte Sincan’da park sayısı 392’ye yükseldi. 2019 verilerine göre Sincan’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9.167 metrekareye ulaştı. Böylece Sincan, Kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartları olan 7 metrekarenin üzerine çıkardı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:44
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