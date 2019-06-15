CICA 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi

DUŞANBE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen zirvedeki oturum sonrası ikili görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan, zirve kapsamında Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi. Görüşmede, her iki ülkenin heyetleri de hazır bulundu.

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