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CICA 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
CICA 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

DUŞANBE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Zirve'deki oturum sonrası ikili görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, Zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Görüşmede, her iki ülkenin de heyetleri hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
  1. Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı
  2. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
  3. devlet ve hükümet başkanları zirvesi
  4. Duşanbe
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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