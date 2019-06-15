CICA 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

DUŞANBE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Zirve'deki oturum sonrası ikili görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan, Zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Görüşmede, her iki ülkenin de heyetleri hazır bulundu.

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