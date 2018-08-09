Cibuti ve Mali ortak özelliği nedir? Cibuti ve Mali nerede?

Cibuti nerede? Cibuti ve Mali ortak özelliği nedir? Cibuti Cumhurbaşkanı kim? Mali nerede? İşte Cibuti ve Mali hakkında merak edilenler

Cibuti’nin nerede olduğu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh'dır. Cibuti kuzeydoğu Afrika'da Umman Denizi'ne bağlı Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında bulunur. Ülkenin 314 kilometre kıyısı bulunmakla birlikte 113 kilometre Eritre ile, 337 kilometre Etiyopya ile ve 58 kilometre Somali ile (toplam 506 kilometre) sınırı vardır. Cibuti Büyük Rift Vadisi üzerinde yer alır.

CİBUTİ NEREDE?

Cibuti'nin, 23.200 km2 gibi küçük bir yüzölçüme sâhip olmasına rağmen, üç farklı fizikî yapısı mevcuttur. Kıyı bölgesi ile yüksek yayla bölgesini en yüksek noktası 1500 m’yi bulan dağlık bölge ayırmaktadır. Yayla bölgesi yer yer derin vâdilerle bölünmüş vaziyettedir. Irmakların mevcut olmadığı Cibuti’de bir çöküntü sonucu meydana geldiği anlaşılan Hanle Ovasında mevcut iki göl vardır. Alalı ve Assal ismindeki göller tuz gölü olup, bunlardan Assal deniz seviyesinden 150 metre aşağıdadır. Sıcak ve kurak bir iklime sâhip olan Cibuti’de senelik sıcaklık ortalaması 32 °C civârındadır. Yağış dağlık bölgelerde kıyı bölgesine nazaran biraz daha fazladır. Yıllık yağış ortalaması kıyı şeridinde 130 mm iken, dağlık bölgelerde 500 mm. civârındadır.

Bitki örtüsü çok cılızdır. Yer yer görülen fundalıklar ve otlaklar hâricinde dağlık bölgelerde az da olsa zayıf ormanlara rastlanır. Tuz göllerindeki tuz ülkenin sâhip olduğu en önemli kaynaktır. Tatlı su gölleri ve dereleri bulunmayan ülke başka hiçbir tabiî kaynağa sâhip değildir.

MALİ NEREDE?

Afrika kıtasında yer alan Mali, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Cibuti de bir doğu Afrika ülkesidir. Kızıldeniz kıyısındaki Cibuti'nin komşuları Etiyopya, Somali. Peki Cibuti ve Mali'nin ortak özelliği nedir? İşte ayrıntılar. 18.134.835 toplam nüfusuyla Afrika kıtasında yer alan Mali, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Cezayir, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Moritanya ülkeleri ile komşudur. Bu ülke Afrika'nın 8. dünyanın ise 23. büyük ülkesidir.