0553 313 94 23

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Houmed Nevşehir’de

Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir, Nevşehir’de bulunan Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed onuruna öğle yemeği verdi.

09 Temmuz 2019 Salı 17:10
Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Houmed Nevşehir’de

Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir, Nevşehir’de bulunan Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed onuruna öğle yemeği verdi.


Türkiye’de bulunan Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed ve beraberindeki, Ankara’daki resmi temaslarının ardından Nevşehir’e geldi. Nevşehir’in tarihi ve turistik merkezlerini gezen konuk meclis başkanı onuruna, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir tarafından öğle yemeği verildi.


Nevşehir Konağı’nda gerçekleştirilen yemeğe, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed, Nevşehir Vali Yardımcısı İbrahim Abak, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir, Cimuti-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Cibuti Milletvekili Oumma Mohamed Hamid, dostluk grubu üyesi milletvekilleri ve Cibuti Ankara Büyükelçiliği yöneticileri katıldı.


Cibuti heyetini Nevşehir’de misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir, misafirlerine Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verdi.


Demir daha sonra ziyaretin anısına Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed, hayat ağacı figürlü bir çanak tablo hediye etti.


Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed ise konuşmasında, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cibuti ziyareti sırasında, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle’nin, ‘’Ülkemde bir Osmanlı camisi görmek ve İstanbul ezanı duymak istiyorum” isteği ile ülkesinde Türk Diyanet Vakfı tarafından 2. Abdülhamid Han Camii’nin yapıldığı hatırlattı. Ülkesindeki insanların Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı büyük bir sevgi beslediğini vurgulayan konuk meclis başkanı, son yıllarda Cibuti’de doğan erkek çocuklarının büyük bir bölümüne ‘Tayyip’ ve ‘Erdoğan’ kız çocuklarına ise ‘Emine’ isminin verildiğini söyledi.


Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed: “Bizim için Türkiye’nin yeri çok ayrı. Ülkemdeki bütün insanlar Türkiye’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor. Bu yüzden çocuklarına onun ismini veriyorlar.” dedi.


Nevşehir’i ve Kapadokya Bölgesini çok beğendiklerini ifade eden konuk meclis başkanı, Türkiye’nin böylesine önemli bir turizm şehrini görme fırsatı yakaladıkları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini belirtti. Tüm Nevşehirli iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya davet eden Houmed: “Burada gerçekten çok güzel misafir edildik. Kendisi yurt dışında olduğu için görüşemediğimiz Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı’ya çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin ve Nevşehirli iş insanlarımızı ülkemizde görmeyi çok isteriz. “ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
    1. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki..
    2. Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde..
    3. Bingöllüler Derneği’nden Başkan..
    4. Yemen'de işler karışıyor! Husiler 31..
    5. Mandela'nın torunundan İsrail'e..
    6. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    7. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    8. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    9. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    10. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    11. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    12. Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi
    13. Doğada diyabet okulu başladı
    14. Seyir halindeki otobüs bir anda alev..
    15. Gölbaşı’nda hacı adayları kutsal..
    16. Çin, Sri Lanka’ya savaş gemisi hediye..
    17. Kamyonetin çarptığı yaya öldü
    18. Yeni basın kartlarının dağıtımına..
    19. Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız..
    20. Geleceğin eğitimcilerden hayvan..
    21. Sokakta kalan yaşlı adama belediye..
    22. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
    23. Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a..
    24. Araban Ovası’nın verimli toprakları..
    25. JGK Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    26. Malatya’da arazi kavgası: 1 ölü
    27. Taraftardan ‘transferde geç kaldık’..
    28. Kırgızistan’nı eski lideri: “Bu sirkte..
    29. Çanakkale’de göçmen operasyonu
    30. Çamura saplanan inek kurtarıldı
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler