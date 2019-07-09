Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Houmed Nevşehir’de

Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir, Nevşehir’de bulunan Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed onuruna öğle yemeği verdi.

Türkiye’de bulunan Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed ve beraberindeki, Ankara’daki resmi temaslarının ardından Nevşehir’e geldi. Nevşehir’in tarihi ve turistik merkezlerini gezen konuk meclis başkanı onuruna, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir tarafından öğle yemeği verildi.

Nevşehir Konağı’nda gerçekleştirilen yemeğe, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed, Nevşehir Vali Yardımcısı İbrahim Abak, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir, Cimuti-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Cibuti Milletvekili Oumma Mohamed Hamid, dostluk grubu üyesi milletvekilleri ve Cibuti Ankara Büyükelçiliği yöneticileri katıldı.

Cibuti heyetini Nevşehir’de misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir, misafirlerine Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verdi.

Demir daha sonra ziyaretin anısına Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed, hayat ağacı figürlü bir çanak tablo hediye etti.

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed ise konuşmasında, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cibuti ziyareti sırasında, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle’nin, ‘’Ülkemde bir Osmanlı camisi görmek ve İstanbul ezanı duymak istiyorum” isteği ile ülkesinde Türk Diyanet Vakfı tarafından 2. Abdülhamid Han Camii’nin yapıldığı hatırlattı. Ülkesindeki insanların Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı büyük bir sevgi beslediğini vurgulayan konuk meclis başkanı, son yıllarda Cibuti’de doğan erkek çocuklarının büyük bir bölümüne ‘Tayyip’ ve ‘Erdoğan’ kız çocuklarına ise ‘Emine’ isminin verildiğini söyledi.

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed: “Bizim için Türkiye’nin yeri çok ayrı. Ülkemdeki bütün insanlar Türkiye’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor. Bu yüzden çocuklarına onun ismini veriyorlar.” dedi.

Nevşehir’i ve Kapadokya Bölgesini çok beğendiklerini ifade eden konuk meclis başkanı, Türkiye’nin böylesine önemli bir turizm şehrini görme fırsatı yakaladıkları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini belirtti. Tüm Nevşehirli iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya davet eden Houmed: “Burada gerçekten çok güzel misafir edildik. Kendisi yurt dışında olduğu için görüşemediğimiz Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı’ya çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin ve Nevşehirli iş insanlarımızı ülkemizde görmeyi çok isteriz. “ diye konuştu.