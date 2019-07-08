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Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Houmed Anıtkabir'i ziyaret etti

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:29
Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Houmed Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed, resmi ziyaret için geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Houmed ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Houmed, şunları yazdı:

"Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın tarihine iz bıraktı. Onun hayali gerçekleşti çünkü Türkiye, mirasçısı Ekselans Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilen güçlü bir ülke haline geldi. Nur içinde yatınız Ekselans Atatürk. Yaşasın Cibuti-Türkiye dostluğu."


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:29
  1. Anıtkabir
  2. Cibuti
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  4. Muhammed Ali Houmed

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