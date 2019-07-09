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Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed Nevşehir'de

Muhammed Ali Hamed:- "Bizim için Türkiye'nin yeri çok ayrı. Ülkemdeki bütün insanlar Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Bu yüzden çocuklarına onun ismini veriyorlar"

09 Temmuz 2019 Salı 17:12
Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed, beraberindeki heyetle geldiği Kapadokya'da bazı tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etti.

Ankara'da dün gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından Nevşehir'e gelen Hamed onuruna Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir tarafından yemek verildi.

Nevşehir Konağındaki programda, Cibuti heyetini kentte misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Demir, konuklara Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgi verdi.

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed ise konuşmasında, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cibuti ziyareti sırasında, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle'nin, ‘'Ülkemde bir Osmanlı camisi görmek ve İstanbul ezanı duymak istiyorum." talebi ile ülkesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2. Abdülhamid Han Camisi yapıldığını anlattı.

Ülkesindeki insanların Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük sevgi beslediğini vurgulayan konuk meclis başkanı, son yıllarda Cibuti'de doğan erkek çocukların büyük bölümüne "Tayyip" ve "Erdoğan" kız çocuklarına ise "Emine" ismi verildiğini söyledi.

Hamed, "Bizim için Türkiye'nin yeri çok ayrı. Ülkemdeki bütün insanlar Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Bu yüzden çocuklarına onun ismini veriyorlar." dedi.

Nevşehir'i ve Kapadokya'yı çok beğendiğini ifade eden konuk meclis başkanı, Türkiye'nin böylesine önemli bir turizm şehrini görme fırsatı yakaladıkları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini belirtti.

Programın sonunda Demir tarafından ziyaretin anısına Hamed'e hayat ağacı figürlü çanak tablo hediye edildi.

Programa, Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak, Cibuti-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Cibuti Milletvekili Oumma Mohamed Hamid, dostluk grubu üyesi milletvekilleri ve Cibuti'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:12
  1. Bektaş Demir
  2. Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed
  3. Kapadokya
  4. Nevşehir

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