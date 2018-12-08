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Cıbıltepe cıvıl cıvıl! Sezonu meşalelerle açtılar

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de kayak sezonu, meşaleli kayak gösterisi ile açıldı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:23
Cıbıltepe cıvıl cıvıl! Sezonu meşalelerle açtılar

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, yeni kayak sezonunun bugün açılması nedeniyle sporcular meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı ve çığ tehlikesinin olmaması sebebiyle kayak tutkunlarına önemli avantajlar sunan Cıbıltepe'deki meşaleli kayak gösterisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kayak hocası Tarkan Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cıbıltepe'de kayak sezonunun açılması dolayısıyla kayakçılar ile meşaleli gösteri yaptıklarını ifade etti.

'Bu kış herkes için çok güzel olacak'

Cıbıltepe'deki doğal güzellikleri misafirlerine sunmaya çalıştıklarını anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en doğal kayak merkezlerinden birisi Cıbıltepe. Buradaki güzellikleri misafirlerimizle paylaşmaya çalıştık. Yeni gelecek misafirlerimiz için her şey en iyi şekilde hazırlandı. Bu kış herkes için çok güzel olacak."

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:23
  1. Cıbıltepe Kayak Merkezi

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