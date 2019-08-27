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BAE Veliaht prensi Zayed'in kirli çamaşırlarını ABD gizliyor!

İslam dünyasındaki çıbanbaşı BAE’nin bölgede Pentagon ve CIA’in karargâhı olarak kullanıldığı bir kez daha tescillendi. Reuters’in eski CIA yetkililerine dayandırdığı haberinde BAE’nin Amerikan gizli servisi CIA’in istihbarat takibi uygulamadığı birkaç ülkeden biri olduğu ortaya çıktı.

27 Ağustos 2019 Salı 08:34
BAE Veliaht prensi Zayed'in kirli çamaşırlarını ABD gizliyor!

Ortadoğu’nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’nin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) koruması ve gözetimi altında olduğu ortaya çıktı. Reuters’in, üç eski CIA yetkilisine dayandırdığı “Neden CIA BAE’yi gözetlemiyor” başlıklı haberinde, Amerikan dış itihbarat kuruluşu CIA’in Körfez ülkesi BAE’in bölgesel faaliyetlerine ilişkin istihbarat çalışması yürütmediğini iddia etti. İddiaya göre CIA, istihbarat faaliyetlerinin temeli olan, sahadaki insan kaynağından yararlanılan (HUMINT) istihbarat tekniğini BAE’de kullanmıyor. Küçük Körfez ülkesi CIa tarafından pek az ABD müttefikine tanınan muafiyetten yararlanıyor.

Kara delik oluşturuyor

Reuters’e konuşan üç eski CIA ajanı, istihbarat servisinin, sahadaki ajanlardan BAE’nin otokratik yönetimine ilişkin bilgi toplamadığına dikkat çekti. Bir başka eski CIA yetkilisi ise, ABD’nin bazı yakın müttefiklerine dönük istihbarat faaliyetleri yürütülürken, BAE’nin bölgede artan askeri ve siyasi ihtiraslarının CIA tarafından takip edilmemesinin en azından “görevi savsaklama” olarak nitelenebileceğini belirtti. Yetkililer bu durumun ABD istihbaratı adına tehlikeli bir kara delik oluşturduğunu savundu.

Beş gözle eşdeğer

Haberde, eski istihbarat uzmanları, BAE’nin CIA korumasına alınmasını, ABD ile ortak istihbarat ağı “Beş Göz”ü oluşturan Yeni Zelanda, Avustralya, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerle eşdeğer tutulması olarak değerlendiriyor. Öyle ki bölgede bir başka ABD müttefiki Suudi Arabistan’ı hedef alan istihbarat çalışmalarının BAE söz konusu olunca yapılmadığı belirtiliyor.

Her taşın altından çıkıyor

ABD’de Donald Trump yönetiminde çalışmış bir başka eski yetkili ise, BAE’nin Libya, Katar ve Afrika çapında yürüttüğü faaliyetler ile bir “haydut devlet” gibi davrandığını ve bu ülkeye dönük istihbarat faaliyeti yürütülmemesinin “tehlikeli” olduğunu belirtiyor. Eski Trump yönetimi çalışanı, “Afrika Boynuzu’nda hangi taşı kaldırsanız altından BAE çıkıyor” sözleriyle de çıbanbaşı ülkenin bölgede oluşturduğu tehdidi göz önüne seriyor.

Akademi'yi kurdular

ABD'nin Foreign Policy (FP) dergisi Aralık 2017 tarihinde BAE'nin, Körfez'de bir casus imparatorluğu kurmak için ABD'nin eski istihbarat, askeri ve hükümet yetkililerine büyük meblağlar ödediğini yazmıştı. FP, Abu Dabi'nin Zayed Limanı yakınında yüzme havuzlu bir villada Batılıların BEA'lilere istihbarat eğitimi verdiğini, Abu Dabi'ye 30 dakika mesafedeki 'Akademi' isimli merkezde de BEA'lilerin CIA'in 'Çiftlik' lakaplı Paery Kampı'nda yapıldığı gibi çatışma eğitiminden geçirildiğini iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 08:34
  1. BAE
  2. CIA
  3. ABD
  4. Zayed

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