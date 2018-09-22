CIA’nın muhbir tarlası!

ABD, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda muhbir devşirme faaliyetlerine hız verdi. Suriye İstihbaratı (El Muhaberat) eski yöneticilerinden Ahmet Cabir, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, Haseke, Rakka, Deyrizor, Münbiç, Ayn el-Arab ve Tel Abyad'da Amerikalıların son 2 yılda 3 binden fazla 'haber elemanı' görevlendirdiğini söyledi. Cabir'e göre ABD, 5. kol faaliyetinde istihdam edeceği kişileri belirlemek için yardım kuruluşlarını ve kiliseleri kullanıyor. Cabir, bölgeye sağlık görevlisi, yardım/eğitim gönüllüsü, tarım uzmanı, şehir planlamacısı, din görevlisi gibi sıfatlarla gelen CIA uzmanlarına 70'den fazla MOSSAD ajanının da eşlik ettiğini kaydetti. Hem ajanların hem de onların devşirdiği muhbirlerden bir kısmının eylemler için Türkiye'ye sızmak istediğine dikkat çeken Muhaberat eski yöneticisi Cabir, şu bilgileri verdi:

SINIRDA ÖLDÜRÜLDÜLER

"Kandil bölgesi ve sınır hattına yönelik son TSK bombardımanlarında Türkiye'ye sızma amaçlı bölgeye gelen 10'dan fazla Batılı ajan da öldürüldü. Afrin, İdlib, Cerablus, Bab ve Azez'e özel önem atfediyorlar. PKK'dan kaçan sivillerin arasına ajanlarını yerleştirerek bölgeye sokuyorlar. Buna ek olarak muhaliflere karşıt kişi ve aileleri Esed'in istihbaratından da destek alarak tespit edip onları bu ağa dahil ediyorlar. Önceleri 'yardım gönüllüsü' ve 'gazeteci' gibi maskeler altında bu faaliyetleri sürdürdüler. Şu an Afrin, İdlib ve Fırat Kalkanı bölgelerinde gerçekleşen tüm PKK-ABD güdümlü bombalı eylemler işte bu muhbir ağının sağladığı bilgi ve lojistik destek sayesinde gerçekleşiyor."

İSTİHBARAT BATAKLIĞI

"Bölgeye yönelik istihbarat devşirme çabalarında ABD ve İsrail lider durumda. Fransa, Danimarka, İngiltere, Hollanda ve Kanada gibi ülkeler de aktif. Sözde DEAŞ'a karşı savaşmak üzere getirilen militan görünümlü Batılıların birçoğu farklı ülke istihbaratına mensup ajanlardı. Sahada belirli bağlantılar kurdular ve önemli bir kısmı halen bölgeyle ilişkisini kesmedi. Bu muhbirler arasında 200'den fazla Batılı, bölgeden kadınlarla evlilik yaptı. Irak ve Suriye toplamında her ne kadar dönem itibariyle değişkenlik arz etse de 10 bin civarında ajan var ve bu bölge şu an tam bir istihbarat bataklığı halini aldı."

KİLİSE VE KURSLAR MERKEZDE

Yeni Şafak'a konuşan Ayn el-Arab doğumlu Usame Müslim, Haseke, Tel Abyad, Resul Ayn, Kamışlı ve Münbiç başta olmak üzere tüm PKK bölgelerinin yabancı ajanlar tarafından sarıldığını söyledi. Batılıların 'eğitim' görüntüsü altında okul ve kurslar ile kiliseler açtığını ifade eden Müslim, "Buralarda görev yapanların tamamı misyoner ve istihbarat görevlilerinden oluşuyor" dedi.



PKK’ya Predator

Eski Muhaberat yöneticisi Ahmet Cabir, Amerikalıların PKK'ya gelişmiş İHA sistemleri verdiğini söyledi. Cabir, "Münbiç, Ayn Dadad, Cerablus ve Tel Abyad bölgelerinde TSK'nın tüm hareketliliği ABD tarafından PKK'ya aktarılıyor. Son bir yıllık süreçte ABD ciddi sayıda Predator'u (insansız hava aracı) PKK'ya teslim etti. Sınır boyu ve Münbiç cephelerinde PKK'lılar bu İHA'ları kullanıyor. DEAŞ'ın bilinçli olarak yok edilmediği Hejin bölgesine ise bu İHA'lardan hiçbirisi gönderilmedi" diye konuştu.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK