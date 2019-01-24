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CIA, Venezuela'da devreye girdi! Milyonlarca paylaşım yapıldı

Venezuela'nın halk tarafından seçilmiş meşru başkanı Nikolas Maduro'yu darbeyle devirmek isteyen ABD sadece ülkeyi değil bölgeyi de ateşe atacak tehlikeli adımlar atmaktan geri durmuyor. Maduro'nun yerine Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu tanıdığını ilan eden ABD yönetimi istihbarat örgütü CIA'den tam destek geldi. CIA, sosyal medya hesapları üzerinden kısa sürede milyonlarca paylaşım yapılmasını olayını organize etti, göstericilerin sokağa inmesine yönelik provokasyonların merkez üssü oldu.

24 Ocak 2019 Perşembe 13:17
CIA, Venezuela'da devreye girdi! Milyonlarca paylaşım yapıldı

Ülkesinin çıkarları için adımlar atan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun adımları haydut devlet ABD'yi rahatsız edince Başkan Donald Trump çareyi ülkenin seçilmiş başkanı tanımamakta buldu.

Trump'ın 'Başkan olarak Maduro'yu tanımıyoruz' açıklamasını Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklaması takip etti. ABD'nin bu kararına Kanada, Brezilya, Paraguay, Kolombiya, Peru, Ekvador, Costa Rika, Şili ve Arjantin destek verdi.

CIA devreye girdi milyonlarca paylaşım yapıldı

Her fırsatta 'demokrasi' vurgusu yapan ancak seçimle gelen bir devlet başkanı yerine kendi istediği ismi adeta 'atayan' ABD'nin adımlarına en büyük destek bu tür algı operasyonlarında her daim sahada olan CIA'den geldi.

Maduro karşıtı göstericilerin meydanlara inmesi ve meşru hükümeti tanımaması için kısa sürede milyonlarca sosyal medya paylaşımı yapıldı. Twitter ve Facebook üzerinden tek bir merkezden yönetilerek yayılan mesajları, Youtube, Instagram ve benzer platformlardaki adımlar izledi.

Facebook ve Instagram'ın Başkan Maduro'nun hesaplarındaki "mavi tık" rozetini kaldırmasının ardından Wikipedia, geçici Venezuela Başkanı olarak muhalefet lideri Juan Guaido'yu gösterdi.

Venezuela'da son günlerde yaşanan süreçte yaşananlar....

ABD Ulusal İstihbarat Stratejisi Programı'nda Venezuela müdahalesinin işaretleri var

Türkiye'de sosyal medya-toplum üzerine yazdığı kitaplarla tanınan ve bu alanın en önemli kalemlerinden biri olarak öne çıkan Doç. Dr. Levent Eraslan, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada, 2019 ABD ulusal istihbarat stratejisinde Venezuela müdahalesi ile ilgili önemli işaretlerin olduğunu vurguladı.

ABD'nin 'karıştırmak' istediği ülkelerde izlediği stratejinin adımlarına yönelik oluşturulan tablo.

Dijital dünyanın imkanlarının artık istihbarat dünyasının en önemli veri kaynağı haline geldiğini anlatan Eraslan, "ABD'nin raporunda 'makine öğrenmesi' ve sosyal medya üzerinden siyasi istikrarsızlığın tespiti ile karar alıcılara veri sağlamada rolü vurgulanmıştı" ifadesini kullandı.

ABD süreci kanlı bir duruma götürmeyi hedefliyor

İki gündür farklı hesaplardan binlerce tweetin atıldığını kaydeden Eraslan, şöyle devam etti:

"Halk meydanlara çağrılıyor ve seçilmiş Başkanı devirme çağrısı yapılıyor. Twitter, YouTube, Facebook gibi sosyal medya ağları üzerinden yapılan manipülasyonlar ile isyan başlatma ve bu süreci kanlı bir duruma itme çabaları sosyal medyada görünüyor.

Bu arada ABD hakkında tweet-mesaj- paylaşı oluştururken sosyal medya üzerinden istihbarat yapan ABD'li 6 farklı istihbarat kurumunun sosyal medya üzerinden bilgi topladığını, makine öğrenmesi ile tespit yaptığını duygu analizi raporları oluşturduğu da unutulmamalı."

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:17
  1. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. CIA

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