0553 313 94 23

CIA 'düşmanlarına' karşı daha fazla yatırım yapacak

CIA'in düşmanlara karşı istihbarat toplanmasına daha fazla yatırım yapacağı bildirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:00
CIA 'düşmanlarına' karşı daha fazla yatırım yapacak

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, düşmanlara ve radikallere karşı istihbarat toplanmasına daha fazla yatırım yapılmasının öncelikleri arasında olacağını söyledi.

Haspel, CIA direktörlüğü görevinin onaylanmasının ardından kamuoyuna yaptığı ilk konuşmada, ABD'nin düşmanlarına, aynı zamanda radikallere karşı istihbarat toplanmasına daha fazla yatırım yapılmasını öncelik vereceklerini ifade etti. Haspel, CIA görevlilerinin çalıştıkları yerlerdeki kültürleri daha iyi anlamalarını temin etmek amacıyla yabancı dil eğitimine yatırım için çalışacağını kaydetti.

Gina Haspel, mezunu olduğu Louisville Üniversitesindeki konuşmasında, tüm kültürler, ırklar ve cinsiyetlerden adayları teşkilata almayı, deniz aşırı görev yapan çalışanların sayısının artırılmasını hedeflediğini dile getirdi.

CIA Direktörü ayrıca teşkilatın, ABD'deki uyuşturucu sorunun çözümüne yönelik yurt dışında narkotik çabalarını arttıracağını sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 18:00
  1. CIA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump açıkladı! Çok yakında...
    1. Trump açıkladı! Çok yakında...
    2. Beşiktaş taraftarı 32 otobüs ile..
    3. Saatler bu sene geri alınacak mı?
    4. CIA 'düşmanlarına' karşı daha fazla..
    5. Mevlüt Çavuşoğlu: Ne yazık ki..
    6. Sedanur'un ölümüne ilişkin yayın yasağı
    7. Adana'da kanala düşen otomobil için...
    8. CHP 'af' açıklaması: AK Parti ne..
    9. Irmakta boğulan öğretmen ebedi..
    10. Eski milletvekili Bahri Cömert vefat..
    11. Mardin’de cinayet zanlısının evinde..
    12. Derbiye saatler kala Beşiktaş'ta..
    13. Günün ilk derbisinde kazanan..
    14. ÖTV düzenlemesi otomotiv sektörüne can..
    15. Advocaat: Beşiktaş'ı böyle yenmiştik
    16. Aftan kimler yararlanacak?
    17. Hollanda ile ilişkilerde yeni dönem
    18. Abdullah Öcalan'ın akrabası..
    19. İşlenmiş et zararlı mı?
    20. Bitki çaylarını tüketirken neler..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Van'da korkutan deprem!
    Van'da korkutan deprem!