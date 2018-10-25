CIA direktörü Hapel Kaşıkçı için Trump'la görüşecek

Geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, ABD'ye döndü.

Gina Haspel'in bugün Kaşıkçı cinayetinin ayrıntılarını görüşmek üzere Trump ile bir araya geleceği açıklandı.