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CIA Başkanı 'Kaşıkçı kaydını' Hakan Fidan'ın yanında dinledi

Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra ABD'ye dönen ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarına ilişkin Türk istihbarat birimlerinden bilgiler alan CIA Başkanı Gina Haspel, edindiği bilgileri Başkan Trump'a bizzat sundu.

26 Ekim 2018 Cuma 14:16
CIA Başkanı 'Kaşıkçı kaydını' Hakan Fidan'ın yanında dinledi

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşi bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı olayı için ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Türkiye'ye gelen CIA Başkanı Gina Haspel'in Ankara ve İstanbul temaslarına dair detaylar netleşti.

Haspel, Türkiye'de ilk olarak Ankara'daki ABD Büyükelçiği'ne geçti. Burada FBI ve CIA'nın ofis başkanlarından brifing alan Haspel daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

CIA başkanından Türkçe espriler

CIA'nın başına geçmeden önce farklı ülkelerde önemli görevler üstlenen CIA Başkanı Haspel'in 1 numaralı koltuğu oturmadan önceki en önemli duraklarından biri de Türkiye'ydi. 2000 yılında CIA'nın Ankara merkezinde istasyon şef yardımcısı olan Haspel, İstanbul'da da uzun yıllar kalmıştı.

Bu dönemde çok iyi derecede Türkçe konuşmayı öğrenen Haspel'in Ankara ve İstanbul'da Türk istihbarat yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde de Türkçe espriler yaptığı ve bazı soruları yine Türkçe olarak yönelttiği öğrenildi.

Kaydı dinleyip Trump'a bilgi verdi

Haspel ayağının tozuyla döndüğü ülkesinde Başkan Trump'a CIA tarafından her sabah verilen günlük bilgilendirmede Kaşıkçı konusunu ilk sırada anlattı.

Haspel'in Hakan Fidan ile görüşmesinde Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türkiye'nin elindeki ses kaydını dinlediği, ancak Türk istihbaratının ABD'li mevkidaşlarına herhangi bir kayıt örneği vermediği öğrenildi.

ABD basını yazmıştı

Haspel'in ziyaretinin ardından Washington Post gazetesi, CIA Direktörü'nün Kaşıkçı'ya ilişkin ses kaydını dinlediğini yazmış ancak farklı bir detay vermemişti.

Haberde, Haspel’in, ses kayıtları dışında Riyad yönetiminin de cinayetle bağlantısına ilişkin yeterli bilgiye sahip olduğunun düşünüldüğü ve Trump’ın, gelecek günlerde Suud yönetimi ve özellikle Veliaht Selman’a dair yeni kararlar almasının beklendiği kaydedilmişti.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:16
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. fidan
  4. haspel
  5. Cemal Kaşıkçı
  6. Donald Trump
  7. Gina Haspel
  8. Hakan Fidan
  9. CIA

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