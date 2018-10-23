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CIA Başkanı Haspel Türkiye'ye geliyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Haspel'in, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere gelecek hafta pazartesi günü Türkiye'ye gideceği açıklandı.

23 Ekim 2018 Salı 08:25
CIA Başkanı Haspel Türkiye'ye geliyor

ABD medyasının, ismini paylaşmadığı kaynaklara dayandırarak yayımladığı haberlere göre Haspel, Türkiye'de Kaşıkçı soruşturması kapsamında temaslarda bulunacak.

- Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 08:25
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  3. cia başkanı
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