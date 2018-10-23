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CIA Başkanı Haspel Ankara'da

CIA Başkanı Haspel Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması, FETÖ ve Suriye konularını görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

23 Ekim 2018 Salı 09:17
CIA Başkanı Haspel Ankara'da

CIA Başkanı Gina Haspel Ankara'ya geldi. Haspel'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaşıkçı cinayeti ile ilgili gerçekleri bütün çıplaklığıyla" anlatacağı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da, " Suudi Arabistan'ın açıklamalarını tatmin edici bulmadığı" açıklamalarının ardından, CIA Başkanı Gina Haspel, Türkiye'ye geldi.

HASPEL KİMDİR?

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevden alınarak yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'nun atanmasının ardından, Pompeo'dan boşalan koltuğa, CIA Direktörü Yardımcısı olan Gina Haspel getirilmiş, Haspel, bu göreve getirilen ilk kadın olmuştu. 

1 Ekim 1956 doğumlu olan Gina Haspel, 1985 yılında CIA'ye katıldı. İstihbarat toplama, analiz, gizli eylem, karşı istihbarat, dış hizmetler gibi operasyonlarda oldukça etkili bir isim...

"Beyninin her hücresini kullanabilen yetenekte" bir isim olarak adlandırılan Haspel, terör örgütü El Kaide şüphelilerinin sorgulanmasıyla ilgili süreçlerde öne çıkmıştı. El Kaide üyeleri Ebu Zübeyde ve Abd al-Rahim al-Nashiri, 2002 yılında hapishanede tutularak, işkenceye maruz kaldılar. Gizliliği kaldırılan CIA raporlarında Ebu Zübeyde'nin bir ayda 83 kez suda boğulma yöntemine maruz kaldığı, uykudan mahrum bırakıldığı, büyük bir kutuda tutulduğu, kafasının duvara çarpılarak sol gözünü kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor. 

61 yaşındaki Gina Haspel'in Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın Orta Avrupa bürosunda da görev aldığı, Türkiye ve Orta Asya ülkelerinde uzun süre çalıştığı biliniyor. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 09:17
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