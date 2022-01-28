Christian Luyindama kimdir? Nereli kaç yaşında? Christian Luyindama hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray, Sarı-Kırmızılı takım 28 yaşındaki stoperin transferi için Suudi Arabistan takımlarından Al-Taawon ile anlaşmaya vardı. Christian Luyindama'nın transferi konusunda Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Taawon ile kiralık olarak anlaştı. Christian Luyindama kimdir, nasıl bir oyuncu? 2019 yılında Standard Liege'den transfer edilen savunma oyuncusu özellikle milli takımda yaşadığı sakatlığı nedeniyle ilk günlerindeki performansına dönememişti. Luyindama 3 sezon boyunca 79 kez Sarı-Kırmızılı formayı terletti.

Christian Luyindama kimdir?

Christian Luyindama Nekadio 8 Ocak 1994 tarihinde Kinşasa, Zaire doğumlu. Stoper mevkisinde oynayan Kongolu millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Christian Luyindama hangi takımlarda oynadı?

Altyapı kariyerine 2012 yılında Demokratik Kongo Ligi ekiplerinden DCMP'de başlayan futbolcu burada geçirdiği 2 sene sonrasında 2015 yılında Sanga Balende'yle anlaştı. Burada kısa süren macerasının ardından ülkenin en büyük takımlarından TP Mazembe ile sözleşme imzaladı. 2016 yılında TP Mazembe ile CAF Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

TP Mazembe'yle sözleşmesi devam ederken, Belçika Pro League ekiplerinden Standard Liège'e satın alma opsiyonuyla kiralandı.[1] Opsiyon hakkını kullanan Belçika ekibiyle, 18 Mayıs 2017 tarihinde 4 yıllık sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonu ara transfer döneminde 3 milyon euro bedelle Standard Liège'den zorunlu satın alma opsiyonuyla Galatasaray'la kiralık olarak anlaştı.Sözleşmesinde bulunan zorunlu satın alma maddesi gereğince 5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ligde oynayan on bir maçın onunda forma şansı buldu ancak millî takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligin ilk yarısını kapattı. Devre arasında ise kulübü tarafından lisansı donduruldu ve ligin ikinci yarısında forma şansı bulamadı.

Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine 18 Eylül 2019 tarihinde Club Brugge karşısında çıktı. Yine aynı sezon toplam 4 Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.