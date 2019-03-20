Christian Berger, öğrencilerle buluştu
Christian Berger, İstanbul Ticaret Üniversitesini ziyaret ederek akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi.20 Mart 2019 Çarşamba 15:42
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İstanbul Ticaret Üniversitesini ziyaret etti.
Berger, ziyaret kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin katılımıyla düzenlenen "Erasmus+ ve AB Türkiye İlişkilerindeki Son Gelişmeler" başlıklı programda bir konuşma yaptı.
Basına kapalı programda, Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren de yer aldı.
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