Christchurch saldırganı tüfeğine: "Türk Yiyici" ismini vermiş

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye saldırı düzenleyen 4 saldırgandan birinin kullandığı tüfeğin üstünde Türk ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş tarihi kişiliklerin isimlerinin yazıldığı ortaya çıktı. Christchurch saldırganının tüfeğine "Türk Yiyici" ismini verdiği öğrenildi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye saldırı düzenleyen 4 saldırganlardan birinin, saldırıdan önce sosyal medya üzerinden yakın zamanda katliam yapacağını belli ettiği ortaya çıktı. “Bretton Tarrant” isimli Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Türk ve Müslüman karşıtı fotoğraflar ve yazılar yayınladığı öğrenilen saldırganın silahlarının üzerine Türk ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş kişilerin ve önemli tarihi savaşların isimlerini yazdığı görüldü. Saldırganın silahının üstüne büyük harflerle "Turkofagos" yani “Türk Yiyici” yazdığı öğrenildi.

Saldırganın silahının üstüne yazdığı isimlerin bazıları ve anlamları:

Miloş Obiliç: Kosova Savaşı’ndan sonra Sultan Birinci Murat’ı şehit eden Sırp asker.

Marco Antonio Bragadin: Kıbrıs’ı Osmanlı’ya karşı savunan, Venedikli Komutan. Savaş sırasında tüm Türk esirleri katletmişti.

Janos Hunyadi: İkinci Murat ve oğlu Fatih Sultan Mehmed’e karşı iki defa Belgrad şehrinin Türkler tarafından alınmasını engelleyen Sırp Komutan.

Edward Codrington: İngiltere tarihinin en önemli Amirallerinden, 1827’de Navarin’de Osmanlı donanmasını tamamen yakmıştı.

Sebastiano Venier: Osmanlı’nın hezimete uğradığı, İnebahtı Deniz Savaşının kilit ismi olan Venedikli Komutan.

Ernst Rüdiger von Starhemberg: 1683’de Kahlenberg Muharebesinde Osmanlı’yı bozguna uğratmış generallerden birisi. Bu savaşın sonucunda İkinci Viyana Kuşatması sona ermiş ve Osmanlının Avrupa’dan geri çekilmesi başlamıştı.

Tours 732: Endülüs Emevilerilerin, 732 yılında Fransızlara karşı bozguna uğradığı ve Batı Avrupa’da İslamiyet’in yayılmasını durduran savaşın yapıldığı yer.

Viyana 1683: Osmanlının kaybettiği İkinci Viyana Kuşatması’nın tarihi.