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Christchurch katliamı mağdurlarına destek

Christchurch katliamından etkilenenlere destek vermek için uluslararası başlatılan iki kitle fonlaması kampanyasına Türkiye’den de ‘We are One’ teması ile bir yenisi eklendi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Christchurch katliamı mağdurlarına destek

Christchurch katliamından etkilenenlere destek vermek için uluslararası başlatılan iki kitle fonlaması kampanyasına Türkiye’den de ‘We are One’ teması ile bir yenisi eklendi.


New Zealand Islamic Information Centre (NZIIC) Aracılığı ile can kaybına uğrayan ailelere ve yaralılara gönderilmek üzere yürütülen kampanya, https://fonbulucu.com platformunda üç gündür yayında.


Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terörist saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı. Toplanan tüm fonlar NZIIC - Yeni Zelanda İslami Bilgi Merkezi’ne ulaştırılarak ailelere dağıtımı sağlanacak. Fonun teslim edildiğine dair resmi belgeler destekçiler ile paylaşılacak. Destek tutarı yas tutan ve tedavi gören ailelerin acil ve kısa vadeli ihtiyaçlarına yardımcı olacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan fonbulucu.com, hiçbir parasal desteğin insanların sevdiklerini geri getiremeyeceğinin altını çizerek, ‘’Ancak bu destekle onların yanında olduğumuzu vurgulamak ve acılarını bir şekilde azaltmayı umuyoruz. Destek olan kurumsal firmaların logoları isterlerse proje sayfasında yayınlanacaktır’’ diye belirtti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
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