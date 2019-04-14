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Chris Mcnab’ın "Hitler’in Elit Ordusu" kitabı raflarda

Chris Mcnab’ın ‘SS Teşkilatı: Hitler’in Elit Ordusu (1939-1945)’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

14 Nisan 2019 Pazar 08:51
Chris Mcnab’ın "Hitler’in Elit Ordusu" kitabı raflarda

Chris Mcnab’ın ‘SS Teşkilatı: Hitler’in Elit Ordusu (1939-1945)’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı.


Chris Mcnab’ın ‘SS Teşkilatı: Hitler’in Elit Ordusu (1939-1945)’ adlı kitabı, Barbaros Uzunköprü çevirisiyle Timaş Tarih tarafından yayımlandı. Muharebelerde sergilediği performansı, fanatizmi ve acımasızlığıyla ünlü olan Waffen-SS, 1920’li yıllarda Hitler’in en sadık şahsi koruması hüviyetindeyken zaman içinde Sovyetler Birliği’ne karşı başlatılan seferde başı çeken gerçek bir ordu konumuna yükselmiş ve İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde Alman Reich’ını savunmaya devam etmişti.


Kitap Üçüncü Reich’ın bir parçası olarak SS teşkilatının oynadığı rolü çokça görsel eşliğinde detaylı bir şekilde inceliyor ve teşkilatın kuruluşundan en çetin muharebelerdeki konumuna kadar tarihin en kötü şöhretli askeri birliğini mercek altına alıyor. Üniformalar, teçhizat, meşhur tümenler, taktikler ve liderlerin detaylı bir şekilde incelendiği eserde, 200’den fazla çizim, harita ve fotoğraflar yer alıyor.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 08:51
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