'CHP’yle boşa geçen 1940’lı-1950’li yıllar'

Sözde Müslüman ülkesinde yaşıyoruz. Bankalarda faiz diz boyu. Sokaklarda tesettürsüz giyim, ticarette iki kardeşin bir araya gelemediği güvensiz bir ortam. Sanayi, üniversite iki küskün kardeş, ekonomi darda, sanayiler kalmış yarı yolda, otomobil dışarıdan, uçaklar, silahlar dışarıdan, ülkenin yüzde doksanı Müslüman. Doğrusu garip bir ülke. Yıllar önce nükleer silahları, uçak gemilerini yapanlar, onlar aydan mı geldi bu dünyaya? O bildiğimiz inançsız insanların aklı fikri varda bizim aklımız yok mu? Oysa bizim elimizde Kur’an, göğsümüzde iman varken nasıl olmuş da kurulmuş böyle bir çarpık düzen.

Nereden... Nereden gelmiş bu rüzgar. Şimdi öksüz kalmış ülkemizde sanayiler, teknolojiler. İşte görüyorsunuz yıllarca durmadan sömürmüşler bizi. Ticari dediğimiz o faizci bankalar. Ekonomiyi yemişler. İşte maalesef boşa geçen o altın yıllar eğer CHP 1940’lı-1950’li yıllar arasında ezanla, Kur’anla, camilerle uğraşacaklarına o yıllar içinde bilhassa Avrupa’da pek çok düşman devletler 2. Dünya savaşı içinde başları büyük belada iken başta Almanya, İngiltere Fransa gibi ülkelerden atom bombası ve nükleer silahlar üzerinde çalışan birçok ilim, bilim adamlarından bir kaçını ülkemize getirmenin yolunu arayıp, tarayıp bulabilmiş olsaydılar şimdi bizimde elimizde atom bombası nükleer silahlar çoktan olmuş olacaktı.