15 Temmuz 2016 öncesi yapılan seçimlerde, Ak Parti Tayyip Başkan değil de CHP Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan seçimlerde eğer yanlışlıkla ülkenin başına Millet İttifakı geçmiş olsaydı Ak Parti gibi 20 sene değil daha 3-4 sene içerisinde Türkiye’nin hali ne olurdu acaba.

Bu kıyaslamayı anlamak için CHP’nin iktidar olduğu yıllara ve bugünkü muhalefet anlayışı içinde yıllardan bu yana muhalefet görevi yaparken ülkemiz için hiç bir proje üretmediğini aksine Ak Parti’nin ülke için çok faydalı olan yatırımlarından tutun da Ak Parti’nin bugüne kadar yapa geldiği bütün faydalı işlere hep karşı gelmesini de göz önünde tutarak CHP, İYİ Parti ve diğer ittifak partileri için eğer karar vermek gerekirse öyle Ak Parti Tayyip Başkan gibi 20 sene değil de 3-4 sene içerisinde belki de Türkiye’yi iflasa götürüp dolar, faiz, altın zirve yapar. Ülke CHP ve Millet İttifakı’nın elinde ekonomiler tamamen altüst olurdu. Görüldüğü gibi Ak Parti, Tayyip Başka’nın savunma sanayilerinde yaptığı İHA’lar, SİHA’lar, helikopterler ve birçok silahlar CHP zamanında olmazdı. Büyük Şehir Hastaneleri olmaz duble yollar, köprüler CHP zamanında olmazdı. Peki ne olurdu CHP Başkanlığında bol bol, çeşit çeşit ülkenin dört bir tarafına heykeller yapılmış olurdu. Zaten işin gereğine bakacak olursak CHP Millet İttifakı 15 Temmuz günü eğer Ak Parti değil de CHP Millet İttifakı iktidar olmuş olsaydı maalesef kesin darbe girişimi gece 22.30’da değil de darbe kalkışması bütün darbeler gibi gece 3 sularında yapılmış olurdu ve o saatlerde yapılan darbe girişimi mazalah gerçekleşmiş olsaydı. İşte o zaman bugünkü Türkiye’nin durumunu hiç birimiz düşünmek bile istemezdik.

Çünkü başta CHP, İYİ Parti sığınmacı Suriyeliler, Iraklılar için daima sınır dışı edeceklerini konuşuyorlar. Peki CHP’ye yani Millet İttifakına sormak gerek. Sınırlarımıza kadar gelmiş dayanmış yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk mülteci Müslüman kardeşlerimizi davul zurnayla sınır dışı yaparak Zalim Esad’ın eline hiç acımadan aç susuz göndererek 100.000’lerce mazlum Müslümanların ölümlerine sebep olmuş olunsaydı. Tabii ki mazlum Müslümanlar Esad’ın PKK, YPG’nin kurşunlarıyla ölürken biz Türkiye’nin kapısına gitmiştik de bizleri Müslüman Türk kardeşlerimiz kovalar gibi tekrar gerisin geriye ölümlere davul zurnayla gönderiverdiler. Tabii böyle bir durumda herhalde mülteci kardeşler ölürken Türkiye’den Allah razı olsun diyerek her biri bizlere hayır dua etmezlerdi.

Peki Ak Parti Cumhur İttifakı zamanında 15 Temmuz darbe kalkışması niye gece 3’te değil de gece 22 veya 22.30 sularında darbeci hainler darbe yapmaya kalkıştılar dersin. Çünkü, Tayyip Başkan o Müslüman mülteci Suriyeli, Iraklı, Afganlı kardeşlerimizin göz yaşlarını silip ayrıca pek çok Müslüman olan ve olmayan insanlara da her türlü yardımda bulunup onların hayır duaları sayesinde 15 Temmuz gecesi zalim Fetö’cü darbecilerin böylece ayakları birbirine dolaşarak darbe yapma kararını gece 3’te değil de gece 22.30 sularında erkenden başlatmaları sebebiyle darbeciler darbe yapmaya muvaffak olmadılar.

Yoksa alınan pek çok hayır dualar olmasaydı kesinlikle o gece darbe olmuş olurdu. İşte o zaman NATO’ya bağlı düşmanlar sözde ülkemize yardıma geleceklermiş gibi ülkemize dört bir yandan saldıracaklardı. Böylece iç savaş, dış savaş olmuş olacaktı belki de.

İşte Mazallah böyle bir iç, dış savaş olduğunda hepimiz başlardık konuşmaya. Keşke ülkemizde, ekmek 50 TL, et 250 TL, zeytinyağı kg’ı 200 TL olsaydı da bizde Suriye, Irak, Ukrayna insanları gibi ziyan zebil olmasaydık. İşte o zaman CHP’nin Millet İttifakının çok acemi bir siyasetçi olduklarını hepimiz geç de olsa anlamış olurduk.

Tabii sadece Suriyeli, Iraklı mültecileri sınır dışı edeceklerini söyleyenler eğer yarın Millet İttifakı’nın eline bir fırsat geçerse o zaman CHP ve Millet İttifakı ülkede ne kadar Ak Partili, MHP’li varsa aynen Suriyeli mülteciler gibi Cumhur İttifakı seçmenlerini de davul zurnayla sınır dışı edecek olurlarsa halimiz ne olurdu Ey sayın seçmen kardeşler!