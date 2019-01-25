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CHP'ye yakın anket firmasından bomba itiraf: O illeri AK Parti alacak

CHP'ye yakın araştırma şirketi Gezici'nin genel müdürü Murat Gezici, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Kayyım atamalarının yapılmış olduğu şehirlerde seçimi AK Parti kazanabilir" dedi.

25 Ocak 2019 Cuma 17:27
CHP'ye yakın anket firmasından bomba itiraf: O illeri AK Parti alacak

Kamuoyu araştırma şirketi Gezici'nin genel müdürü Murat Gezici, 31 Mart'taki yerel seçimleri değerlendirdi. Gezici, "Kayyım atamalarının yapılmış olduğu birkaç önemli ilde "AK Parti lehine değişiklik yaşanabilir" dedi.

"Kayyım atanan şehirlerde AK Parti seçilebilir"

Yeni yönetim sistemiyle birlikte büyükşehirlerde ittifakların kaçınılmaz hale geldiğini belirten Gezici, kayyım atamalarının yapılmış olduğu birkaç önemli ilde "AK Parti lehine değişiklik yaşanabilir" iddiasında bulundu.

"CHP'Nin başarısı..."

Ana muhalefetteki CHP'nin yüzde 30 alma ihtimalini değerlendiren Gezici bunun CHP için bir başarı göstergesi olmadığını söyledi. Gezici, "4 farklı siyasi partinin desteğini alarak seçime giren CHP Başarılı olup olmadığını kazanılan veya kaybedilen belediyeler ile ölçülecek" dedi.

"Sandığa gitmeyenlerin yüzde 74'ü CHP'li"

"Hiçbir il veya ilçe ne muhalefet için ne de iktidar açısından garanti değildir" diyen Gezici, Buna İzmir’in de dahil olduğunu söyledi; İzmir ve İstanbul’da sandığa gitmeme oranının ülke geneli ortalamasının üzerinde olduğunu hatırlattı. Türkiye genelinde sandığa gitmeme oranının yüzde 16 olduğunu bildiren Gezici, sandığa gitmeyenlerin yüzde 74’ünün CHP’li olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:27
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. anket
  4. yerel seçim anketleri
  5. anket sonuçları açıklandı
  6. anket sonuçları

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