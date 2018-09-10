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CHP'ye sert eleştiri! Atatürk yaşasa 'Yeni bir parti kurayım' der

Siyaset bilimci Erol Mütercimler, CHP'yi topa tuttu. CHP'de yaşanan iç karışıklıklara ilişkin konuşan Mütercimler "Bu delege yapısıyla Atatürk bile CHP genel başkanı seçilemez. Atatürk yaşasa bugün ya ben yeni bir parti kurayım' derdi" dedi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:26
CHP'ye sert eleştiri! Atatürk yaşasa 'Yeni bir parti kurayım' der

CHP'de iç karışıklık tam olarak dinmemişken siyaset bilimci Erol Mütercimler'den bomba eleştiriler geldi. "Atatürk yaşasa bugünkü CHP için ne derdi?" sorusuna "'Ya ben yeni bir parti kurayım' derdi" yanıtını verdi. Mütercimler ayrıca, "Bu delege yapısıyla Atatürk bile CHP genel başkanı seçilemez" ifadesini kullandı.

Habertürk'e konuşan Mütercimler, "Son dönemde yaşanan Muharrem İnce tartışmasına ve Kılıçdaroğlu’nun 'Muharrem İnce bir derin devlet projesidir' sözlerine ne diyorsunuz?" sorusu üzerine CHP'yi adeta topa tuttu. İşte o sözler:

KILIÇDAROĞLU'NUN 2 RAKİBİ VAR... ATATÜRK VE HZ. ALİ...

- Hikâye. Başarısızlığını romantik bir cümleyle kapatamaz. Kemal Bey'in bugün partide iki tane rakibi var: Birincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi Hz. Ali. Bu delege yapısıyla Atatürk bile genel başkanlık seçimini kazanamaz, seçim kazanmayı bırakın partiden içeri bile giremez. Çünkü Atatürk, ‘delege ağalığı' işlerinden anlayan bir adam değil.

- Alevi inançlı insanlarımız için çok değerli olan Hz. Ali'ye sıra gelince de, Kemal Bey ile ikisi yazı tura atmak zorunda kalırlar. Alevi inançlı insanlar sığınacak başka limanları olmadığı için CHP'deler. Ama onlar, özellikle Dedeler, CHP'yi parti kimliğinden çıkarıp dernek kimliğine büründürdüler.

- Kısacası, Kemal Bey kendisi veya kendisini buraya getiren organizasyon istemediği sürece, kimse onu genel başkanlıktan alamaz. Şu anda uğraşanlar aklını yemiş...

ATATÜRK YAŞASA NE DERDİ?

"Atatürk yaşasa bugünkü CHP için ne derdi?" sorusu üzerine de Erol Mütercimler, "Ya ben yeni bir parti kurayım' derdi" cevabı verdi.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:26
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Atatürk
  4. Hz. Ali
  5. Erol Mütercimler

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