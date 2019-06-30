CHP’ye kazandırdınız, zaferinizi beraberce kutlamak da hakkınızdır(!)

Nevzat Özpelitoğlu/Balıkesir

Tarihin en önemli olaylarına şahitlik ederek, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İslam dünyasına kazandırılan İstanbul, 566 yıl sonra haçlı dünyasının zafer çığlıkları ve Haçlı dünyası gazetelerinin zafer manşetleri arasında bu defa CHP yönetimine teslim edildi. Adamlar çalışmışlar. Hem içeriden hem dışarıdan ve hem de alnı secdelilerin desteği ile zafere(!) ulaştılar. Şampanyalı, şaraplı kutlamalar daha seçim akşamında başladı. Sokaklarda ‘’şerefine Tayyip’’ naraları semaya yükselirken bilmiyoruz alnı secdeli ve saadetli seçmenler ne düşünüyor ve ne yapıyorlardı? ‘’Kaybettirdik daha da kaybettireceğiz’’ diye yırtınanlar kazandırdıklarının kutlamalarını görünce acaba yaptıklarına pişman olmuşlar mıdır? Kazandırdıklarınız dün 10 dakikada yarım domuzu mideye indirdiklerini söylüyorlardı. Şimdi tam domuzu şarapla, şampanya ile sabahlara kadar geviş getire getire midelerine indirerek zafer kutluyorlar. Cami önlerinde inadına şampanya patlatıyorlar. Kadehler ‘’şerefine Tayyip” diye kalkıyor, mutlu musunuz?

CHP ve HDP ile kâh gizli kâh aşikar dirsek temasında bulunan SP’li yöneticileri dünya alem biliyor. Fakat onların gözleri kapalı yandaşlarına bu birlikteliği hatırlattığımızda veya toplu fotoğraflarını internette paylaştığımızda hop oturup hop kalkıyorlar ve hatırlatanlara, en ağır ve en galiz sözcüklerle saldırılarda bulunuyorlardı. Hakaretlerine mümkün mertebe cevap vermemeye çalıştık fakat bir dereceye kadar. Dozu iyice arttırıp hakaretler yağmur gibi gelmeye başlayınca, mecburen karşı atağa kalktık. Ve fakat geç de olsa anladık ki, yanlış yapmışız. Ve yine anladık ki, fosseptik çukuruna taş atmışız(!).

WhatsApp ve Facebook bunların yalan, iftira ve hakaretleri ile doludur. Öyle veya böyle, adamlar dedikleri gibi AK Partiye kaybettirdiler. CHP’ye kazandırdılar. Bu şeref(!) onlara da yeter, yedi göbek cedlerine de.