0553 313 94 23

CHP’ye kazandırdınız, zaferinizi beraberce kutlamak da hakkınızdır(!)

Gazetemiz okurlarından Nevzat Özpelitoğlu, "CHP’ye kazandırdınız, zaferinizi beraberce kutlamak da hakkınızdır(!)" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

30 Haziran 2019 Pazar 12:08
CHP’ye kazandırdınız, zaferinizi beraberce kutlamak da hakkınızdır(!)

Nevzat Özpelitoğlu/Balıkesir

Tarihin en önemli olaylarına şahitlik ederek, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İslam dünyasına kazandırılan İstanbul, 566 yıl sonra haçlı dünyasının zafer çığlıkları ve Haçlı dünyası gazetelerinin zafer manşetleri arasında bu defa CHP yönetimine teslim edildi. Adamlar çalışmışlar. Hem içeriden hem dışarıdan ve hem de alnı secdelilerin desteği ile zafere(!) ulaştılar. Şampanyalı, şaraplı kutlamalar daha seçim akşamında başladı. Sokaklarda ‘’şerefine Tayyip’’ naraları semaya yükselirken bilmiyoruz alnı secdeli ve saadetli seçmenler ne düşünüyor ve ne yapıyorlardı? ‘’Kaybettirdik daha da kaybettireceğiz’’ diye yırtınanlar kazandırdıklarının kutlamalarını görünce acaba yaptıklarına pişman olmuşlar mıdır? Kazandırdıklarınız dün 10 dakikada yarım domuzu mideye indirdiklerini söylüyorlardı. Şimdi tam domuzu şarapla, şampanya ile sabahlara kadar geviş getire getire midelerine indirerek zafer kutluyorlar. Cami önlerinde inadına şampanya patlatıyorlar. Kadehler ‘’şerefine Tayyip” diye kalkıyor, mutlu musunuz?

CHP ve HDP ile kâh gizli kâh aşikar dirsek temasında bulunan SP’li yöneticileri dünya alem biliyor. Fakat onların gözleri kapalı yandaşlarına bu birlikteliği hatırlattığımızda veya toplu fotoğraflarını internette paylaştığımızda hop oturup hop kalkıyorlar ve hatırlatanlara, en ağır ve en galiz sözcüklerle saldırılarda bulunuyorlardı. Hakaretlerine mümkün mertebe cevap vermemeye çalıştık fakat bir dereceye kadar. Dozu iyice arttırıp hakaretler yağmur gibi gelmeye başlayınca, mecburen karşı atağa kalktık. Ve fakat geç de olsa anladık ki, yanlış yapmışız. Ve yine anladık ki, fosseptik çukuruna taş atmışız(!). 

WhatsApp ve Facebook bunların yalan, iftira ve hakaretleri ile doludur.  Öyle veya böyle, adamlar dedikleri gibi AK Partiye kaybettirdiler. CHP’ye kazandırdılar. Bu şeref(!) onlara da yeter, yedi göbek cedlerine de. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:08
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. Nevzat Özpelitoğlu
  4. Fatih Sultan Mehmet Han
  5. İslam dünyası
  6. haçlı dünyası
  7. CHP
  8. şerefine Tayyip
  9. HDP
  10. WhatsApp
  11. Facebook
  12. AK Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz Spor Okullarının açılış töreni gerçekleştirildi
    1. Yaz Spor Okullarının açılış töreni..
    2. ‘Tribündeki sloganlar iktidarı..
    3. “Engelleri Mülkiyelilerle birlikte..
    4. Mardin’de yaz spor okulları kapılarını..
    5. Darıca’da asfalt seferberliği
    6. Boğaziçi’nde çıkmaz sokak kalmayacak
    7. Rapor açıklandığından beri ‘çıt’..
    8. Çocuklar yarıştı anneler heyecanlandı
    9. Bocceciler Kahramankazan’da buluştu
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kültür ve..
    11. Hayvan sevgileriyle ‘insanlık ölmemiş’..
    12. Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr...
    13. Denizlili sporcudan Türkiye..
    14. İslâm’ın hükümlerini beğenmeyen dinden..
    15. Yusuf Yazıcı’nın keyfi yerinde
    16. Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
    17. Başkan Şerifoğulları;"El ele vererek..
    18. Tesadüfen başladığı halterde..
    19. Yörüklerden Başkan Ataç’a ziyaret
    20. Peygamberimiz dua öğretiyor
    21. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri..
    22. Tepebaşı Belediyesi 225 bin adet çiçek..
    23. Sahile kurulan oyun parkları hem..
    24. Allah’a karşı işlerini düzene koy ki...
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    26. İstanbul Emniyeti "taciz iddiaları"nı..
    27. (Düzeltme) İstanbul merkezli 5 ilde..
    28. Bursaspor’da Koşukavak sesleri
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya ile..
    30. Kadınlara "Evimin Ustayım" projesi
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!