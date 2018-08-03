0553 313 94 23

CHP'ye kayyum mu atanacak? CHP'de kongrede son durum

24 Haziran seçimleri sonrası kazanın kaynadığı CHP'de seçimli kurultay için son dakika gelişmesi yaşandı. CHP'de muhalif isimler olağanüstü kurultay toplanması için topladıkları 630 imzayı genel merkeze teslim etti. CHP'de yaşanan krizin mahkemeye taşınması durumunda partiye kayyım atanacak.

03 Ağustos 2018 Cuma 09:33
CHP'ye kayyum mu atanacak? CHP'de kongrede son durum

24 Haziran seçimleri sonrası kazanın kaynadığı CHP'de seçimli kurultay için son dakika gelişmesi yaşandı. CHP'de muhalif isimler olağanüstü kurultay toplanması için topladıkları 630 imzayı genel merkeze teslim etti. CHP'de yaşanan krizin mahkemeye taşınması durumunda partiye kayyım atanacak.

Genel merkezde muhalifler adına açıklama yapan Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, toplanan noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıkladı. Usluer şunları söyledi: "Bir düğümü hep birlikte düğüne çevirelim. Önümüzde yerel seçimler var. Yüzde 22,6'lık bir sonucumuz var. Yerel seçimlere hazırlanırken en büyük anket yakın zamandaki seçimlerdir. Bu puan bizim yerel seçimlere giderken anket sonucumuzdur. İsteğimiz kişilerin değişmesi değildir. İsteğimiz yeni bir yönetim anlayışının devreye girmesidir. Kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için bir noter şartı yok. Delegelerin salt çoğunluğunun beşte biri ile toplanabiliyor ama bizim tüzüğümüzde noter şartı ve salt çoğunluk şartı var. Bugün için toplam delege sayısı 1240. Noter tasdikli imza sayımız 630. İmzasını çeken ya da imzası çektirilenler var, sayısını bilmiyoruz."

GENEL MERKEZ: İMZALAR YETERSİZ

Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek ilk inceleme sonucu imzaların yetersiz olduğunu bildirdi. Erkek, toplam delege sayısını da 1242 olarak açıkladı ve imzasını geri çekenler de hesaplandığında imzaların yetersiz kalacağını bildirdi ve ‘'Geri çekilen imzalar da var. Sayım döküm işlemi tamamlandıktan sonra geri çekilen imzalar da düşülecek…Geri çekmeler de düşüldükten sonra sayının oldukça aşağılara ineceğini görüyoruz” dedi.

CHP KAYYUMLUK MU OLACAK?

CHP'de kurultay krizi devam eder, muhalifler olayı mahkemeye taşırlarsa, mahkeme heyeti CHP'ye kayyum atayabilir.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 09:33
  1. chp
  2. chp kongre
  3. chp kayyum
  4. gaye usluer
  5. Muharrem Erkek
  6. muharrem ince
  7. kemal kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konut ve işyerleri Lifecell’e emanet
    1. Konut ve işyerleri Lifecell’e emanet
    2. “insha” Appstore ve Google Play’de
    3. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
    4. Başkan’dan hem yatırım hem tasarruf..
    5. YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
    6. Sosyal medyadan terör propagandası..
    7. İBB 500 zabıta memuru alımı yapacak!
    8. Sektörlerinin lokomotifi oldular
    9. Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi..
    10. Bakan Berat Albayrak'ın yardımcısı..
    11. ABD yaptırım kararını açıkladığı gün..
    12. 'Pembe Panter' yakalandı
    13. Yüksekokullar gözardı edilmesin
    14. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    15. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    16. Önceliklerini bilenler hedefe çabuk..
    17. CHP'ye kayyum mu atanacak?
    18. Operasyon başladı! Sokağa çıkma yasağı..
    19. Cuma günü yapılıp reddedilmeyen dua..
    20. Altın fiyatları son 1 yılın en düşük..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018