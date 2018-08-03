CHP'ye kayyum mu atanacak? CHP'de kongrede son durum

24 Haziran seçimleri sonrası kazanın kaynadığı CHP'de seçimli kurultay için son dakika gelişmesi yaşandı. CHP'de muhalif isimler olağanüstü kurultay toplanması için topladıkları 630 imzayı genel merkeze teslim etti. CHP'de yaşanan krizin mahkemeye taşınması durumunda partiye kayyım atanacak.

Genel merkezde muhalifler adına açıklama yapan Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, toplanan noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıkladı. Usluer şunları söyledi: "Bir düğümü hep birlikte düğüne çevirelim. Önümüzde yerel seçimler var. Yüzde 22,6'lık bir sonucumuz var. Yerel seçimlere hazırlanırken en büyük anket yakın zamandaki seçimlerdir. Bu puan bizim yerel seçimlere giderken anket sonucumuzdur. İsteğimiz kişilerin değişmesi değildir. İsteğimiz yeni bir yönetim anlayışının devreye girmesidir. Kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için bir noter şartı yok. Delegelerin salt çoğunluğunun beşte biri ile toplanabiliyor ama bizim tüzüğümüzde noter şartı ve salt çoğunluk şartı var. Bugün için toplam delege sayısı 1240. Noter tasdikli imza sayımız 630. İmzasını çeken ya da imzası çektirilenler var, sayısını bilmiyoruz."

GENEL MERKEZ: İMZALAR YETERSİZ

Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek ilk inceleme sonucu imzaların yetersiz olduğunu bildirdi. Erkek, toplam delege sayısını da 1242 olarak açıkladı ve imzasını geri çekenler de hesaplandığında imzaların yetersiz kalacağını bildirdi ve ‘'Geri çekilen imzalar da var. Sayım döküm işlemi tamamlandıktan sonra geri çekilen imzalar da düşülecek…Geri çekmeler de düşüldükten sonra sayının oldukça aşağılara ineceğini görüyoruz” dedi.

CHP KAYYUMLUK MU OLACAK?

CHP'de kurultay krizi devam eder, muhalifler olayı mahkemeye taşırlarsa, mahkeme heyeti CHP'ye kayyum atayabilir.